S-a semnat contractul de execuție a noii biblioteci județene, pe locul Muzeului Antonescu. Lucrarea va fi realizată de o firmă a grupului CONBAC

Firma Intertrade Group LTD, parte a grupului Conbac, va realiza noua Bibliotecă Județeană, pe locul actualului Muzeu Iulian Antonescu, din centrul Bacăului. Lucrarea costă 23,2 milioane de lei, iar conducerea CJ Bacău este optimistă că lucrările vor fi terminate destul de repede.

Proiectul prevede, pe lângă reabilitarea imobilului și eficientizarea termică a acestuia, și regândirea sa, potrivit președintelui Valentin Ivancea. Va fi amenajat spațiul verde din spatele clădirii, unde va fi realizat un mic parc, va fi prevăzută o terasă și o cafenea literară, precum și alte facilități destinate studiului.

VIDEO cu prezentarea noii investiții:

Firma câștigătoare, Intertrade Group LTD, parte a grupului Conbac, îi are ca acționari pe Barbu Constantin-Cristian și Sergiu Ion Chirapleș, conform termene.ro. Are o vechime de 24 de ani, iar pentru anul 2022 a raportat un număr de peste 400 de angajați și o cifră de afaceri de peste 160 de milioane de lei.

Grupul Conbac a executat mai multe investiții cunoscute în Bacău, cum ar fi Arena Mall, Centrul de Afaceri și Expoziții, hypermarketurile Real, Selgross sau Kaufland, magazinul Dedeman și altele.

Muzeul se mută în clădire nouă

În consecință, Muzeul „Iulian Antonescu” va fi mutat în clădirea de pe strada Nicolae Titulescu, proaspăt reabilitată, unde va împărți sediul cu Muzeul de Arte. Și aici, Consiliul Județean Bacău a demarat o nouă investiție prin fonduri europene, prin care va construi un nou corp de clădire, ce va pune în valoare patrimoniul Muzeului Antonescu.

Astfel, noul Complex Muzeal Iulian Antonescu va fi modernizat printr-o investiție de 7 milioane de euro – 87% buget CJ și 13% PNRR. Construcția va fi una „unicat”, iar pe o suprafață de 1.000 mp va fi sediul noului muzeu. În acest moment se finalizează procedura de achiziție, astfel că până in iunie 2025 se vor finaliza toate lucrările.