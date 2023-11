Salamul de Sibiu de la Agricola Bacău ar putea ajunge în acest an pe piaţa din SUA. Povestea produsului, într-o carte-document

Salamul de Sibiu, primul produs românesc din carne care a obţinut Indicaţie Geografică Protejată (IGP) din partea Uniunii Europene, cu o tradiţie de peste 130 de ani, rămâne unul dintre alimentele preferate de români şi de europeni, dar cu mari şanse să ajungă în acest an şi pe piaţa din SUA. Agricola Bacău este cel mai mare producător al Salamului de Sibiu.

„Dacă vorbim de zona de consum, am ajuns acum la un nivel de 3.000 de tone de salam de Sibiu pe an faţă de 1.700 de tone în urmă cu 5 ani. Poate pare puţin, dar am avut o pierdere în timpul pandemiei, pentru că am pierdut în zona HORECA, însă a fost foarte bine, deoarece consumatorii au preluat acea cantitate şi ne-am bucurat că nu am avut o contracţie. Este până la urmă un produs premium, este un produs la care se lucrează foarte mult. Am găsit o poartă deschisă şi în zona retailului, care a pus umărul la promovarea produsului, atât din punct de vedere brand, dar şi din punct de vedere marcă proprie. Nouă ne place că românii iubesc produsul, îl duc oriunde în lume, îl gustă. Mai e important acum să lucrăm şi în zona aceasta de gastronomie, de patrimoniu cultural, să putem să dezvoltăm împreună cu HORECA acel platou premium românesc în care Salamul de Sibiu să fie a acompaniat de o brânză, de un vin, cu Indicaţie Geografică Protejată”, a declarat pentru Agerpres preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Salam de Sibiu, Carmen Gavrilescu.

Acest produs a obţinut Indicaţia Geografică Protejată (IGP) în anul 2016, are o zi naţională în data de 1 noiembrie, iar timp de trei ani (2018-2020) a fost promovat în România, Spania şi Italia, cu ajutorul unui grant european în valoare de 1,5 milioane de euro obţinut de asociaţie.

În prezent, două dintre cele şase companii care au constituit asociaţia se află în faze extrem de avansate de a intra pentru prima dată cu acest produs în SUA, o ţară care nu recunoaşte aceste standarde de calitate europene.

„În momentul de faţă noi avem schimburi intracomunitare şi exporturi în Europa, în ţările unde trăiesc foarte mulţi români, în Spania, Italia, Anglia, Germania. Au venit din Japonia şi China şi produsul a fost foarte apreciat, dar încă nu avem acorduri de export agreate cu aceste ţări. În prezent, Agricola Bacău şi CrisTim au aplicat pentru Statele Unite şi sunt chiar în ultima fază, 95% a fost reglat deja, mai rămâne doar partea de etichetare. Statele Unite nu recunosc acest acord legat de sistemele de calitate europene, dar eu cred că vom reuşi cu ajutorul comunităţilor româneşti să facem ca într-un an-doi produsul să fie în toate cataloagele de acolo. Salamul de Sibiu adevărat este aşteptat în SUA şi Canada”, a explicat preşedintele asociaţiei.

Cartea «Salam de Sibiu: O Felie de Românie» este pentru a lăsa o moştenire valoroasă generaţiilor viitoare

De altfel, din pasiune pentru istoria acestui produs reprezentativ, Carmen Gavrilescu a dedicat timp şi resurse pentru a aduce la lumină documente demult uitate şi a lansat o carte-document în care marchează momentele cheie care au conturat istoria acestui produs emblematic.

„Cartea «Salam de Sibiu: O Felie de Românie» este de a lăsa o moştenire valoroasă generaţiilor viitoare. Un produs de excepţie însoţit de o poveste captivantă, întinsă pe parcursul a peste 130 de ani şi a cel puţin trei generaţii. În carte găsiţi nişte documente care nu au văzut lumina zilei niciodată. Găsiţi poveştile aşezate, puse într-o ordine cronologică, iar aceste capitole le-am pus în nişte tablouri, facem şi o expoziţie, iar la anul sperăm să promovăm cartea şi expoziţia în oraşele din România, să aducem cât mai mulţi oameni, să înţeleagă, să vadă, şi să fie mândri că acest produs reprezentativ ajunge la acel nivel de avea o valenţă culturală. E foarte important pentru noi”, a adăugat ea.

Aceasta a susţinut că îşi doreşte ca tot ceea ce a făcut asociaţia şi membrii ei pentru acest produs, modelul de asociere, să fie un exemplu şi pentru alţi români.