Salamul de Sibiu produs de Agricola Bacău a ajuns pe rafturile magazinelor din SUA

Salamul de Sibiu Agricola IGP a ajuns, în ultimele zile ale lunii martie, pe rafturile magazinelor din Statele Unite ale Americii, fiind primul aliment românesc de origine animală exportat pe piaţa americană, după o întrerupere de mai multe zeci de ani a liniei de schimburi comerciale bilaterale pe acest segment.

Sursa foto: pagina de Facebook „Agricola-Creator de Poftă”

În ultimele zile ale lunii martie, prima livrare de Salam de Agricola IGP produs de Salbac, parte a grupului Agricola, a trecut de depozitul vamal de intrare în SUA, iar astăzi este deja pe rafturile magazinelor, a anunțat compania potrivit căreia produsul este cel mai vândut sortiment în acest segment de pe piața internă.

„Experiența echipei noastre în producția acestui sortiment de excepție a contribuit substanțial la derularea întregului demers de acreditare a salamurilor crud-uscate în SUA, care a fost unul de lunga durată, date fiind procesele legislative complexe. Începand cu 2014, AGRICOLA a înaintat o cerere de solicitare pentru acreditare SUA și abia în septembrie 2021 am primit vizita oficială din partea Departamentului de Agricultura (USDA) – serviciul de inspecție și siguranță alimentară, unde am «trecut» etapa finală specifică procesatorilor. Ne-am aliniat în integralitate la toate condițiile impuse pentru obținerea certificării de export SUA, evident cu eforturi și costuri aferente, însă acest proiect de acreditare a produselor crud-uscate nu ajungea cu succes la final, dacă nu am fi fost monitorizați, sprijiniți și ajutați în armonizarea legislațiilor, pas cu pas, de către conducerea și echipele de specialitate ale Autoriății Naționale și Județene Sanitar Veterinare, cărora le multumim!”, declară Angelica Șmil, Director general SALBAC SA.