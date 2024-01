Toxiinfecție alimentară la o grădiniță din Hemeiuș. Părinții reclamă firma de catering

Un focar de enterocolită este reclamat de părinții unor copii înscriși la grădinița cu program prelungit din comuna Hemeiuș, județul Bacău, din cadrul Școlii Gimnaziale „Grigore Tabacaru”. Unii dintre ei au ajuns la Urgențe, iar alții sunt tratați la domiciliu. Unitatea de învățământ nu confirmă problema, însă a reziliat contractul cu furnizorul de mâncare gătită.

Primele cazuri de toxiinfecție alimentară au apărut pe 12 ianuarie 2024. Copiii au avut vărsături, febră, diaree și moleșeală, iar sursa ar fi file-ul de pangasius care li s-a dat să mănânce.

Potrivit părinților, nu e primul caz de toxiinfecție alimentară pornit de la alimentele furnizate de firma de catering. În septembrie 2023, s-a mai solicitat schimbarea firmei, Biota SRL, însă directoarea grădiniței a refuzat. „Copilul meu este acum la urgențe, și alți colegi de-ai lui au ajuns la doctor. Alții sunt tratați acasă. Nu înțeleg de ce conducerea grădiniței ține cu dinții de această firmă”, a susținut, pentru Ziarul de Bacău, unul dintre aparținători, Bogdan Ambăruș.

Petiție către Inspectorat

De altfel, părinții copiilor cu simptome sau diagnostic de enterocolită au semnat, pe 15 ianuarie, o petiție către Inspectoratul Școlar și Direcția de Sănătate Publică.

FACSIMIL: petiția semnată de un grup de părinți

„Prin prezenta, dorim să atragem atentia (…) asupra problemelor semnalate in legatura cu diagnosticul de enterocolită acută, asociată consumului de peste Pangasius, stabilit de diferite unitati medicale prezent la copiii nostri incepând cu data de 12.01.2024. Simptomele prezentate de copii incepand cu data de 12.01.2024 si pana in prezent sunt: varsaturi, diaree, febra si stare de moleseala. Aceste simptome le au atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii. Cu regret, am fost informati că unii dintre acesti copii au ajuns la unitate de primiri urgente, unde au fost evaluati cu stare critică”, au afirmat părinții semnatari.

Delia Nicoleta Popescu, directoarea grădiniței din Hemeiuș, spune însă că nimic nu este adevărat. „Nu se confirmă cele relatate, nu avem cazuri de îmbolnăvire. Nu există de la doctor diagnostice. Este adevărat, există o petiție, pentru că nu e greu de strâns semnături. E o perioadă când copiii se îmbolnăvesc foarte ușor, circulă virozele. Interesul celui care a reclamat este schimbarea firmei de catering”, a declarat Popescu, pentru Ziarul de Bacău.

Am contactat mai mulți părinți, dintre semnatarii petiției, iar unii au confirmat problemele de sănătate ale copiilor, după masa de joia trecută.

„Am luat fetița joi după-amiază, acuza dureri de cap și burtă, a vărsat toată noaptea. Am fost la Urgențe, pentru că nu funcționau medicamentele. Ne-a lăsat acasă, după tratament, dar apoi s-a agravat, febra nu scădea cu absolut nimic. Cu sfatul medicului de la 112 am aplicat alt tratament. Nici acum nu și-a revenit copilul. Medicul de la Urgențe a zis că e enterocolită acută, dar cel de la 112 a zis că e și o enterocolită cu o bacterie, de a răscolit-o în halul ăsta. Când am aflat că au mâncat Pangasius, mi-am dat seama care e cauza”, a declarat Ioana Gherghe.

FACSIMIL: fragment de pe foaia de observație de la UPU Pediatrie

„Copilul meu s-a plâns două zile că îl doare burtica. De sâmbătă a început febra, dar nu știu dacă a fost toxiinfecție, de la pește. Nu țin partea cuiva, azi îl duc la doctor. Firma de catering ar trebui schimbată, că au mai fost probleme”, a declarat Iuliana Mutică, părinte.

„Băiețelul meu a lipsit săptămâna trecută, nu e bolnav, dar au fost probleme în trecut. Nu cred că firma de catering este în regulă. Copiii au primit Pangasius, primesc zilnic carne de porc. La începutul anului școlar am semnat pentru schimbarea firmei, dar nici cu toate semnăturile părinților nu s-a făcut nimic”, a spus Elena Mădălina Bejan.

„Copilul meu nu s-a îmbolnăvit, pentru că a lipsit sau nu a mâncat peștele, nu-mi mai amintesc. Din 5 zile, 4 zile se dă carne de porc, ceea ce e mult pentru un copil”, a afirmat Antoneta Plăcintă.

„Fetița mea nu s-a îmbolnăvit, pentru că nu a mâncat, din cauza meniului necorespunzător pentru un copil de patru ani. E foarte multă carne de porc, patru zile din cinci. Trebuie un meniu pentru copii de grădiniță, nu de adulți”, a declarat Bogdan Bujor.

„Am o fetiță la grupa mijlocie, fetița mea nu a fost prezentă, pentru că e bolnavă. Dar cu cateringul a fost de la început o problemă cu diversitatea. Doamna directoare ne-a promis că vor fi legume, dar apoi s-a revenit la ciorbă de purcel, gulaș. Nu vrem neapărat să renunțăm la Biota, dar doamna Brăescu (administratorul Biota – n.n) mi se pare că nu vrea să renunțe la acest meniu. Ne-am dori o schimbare, cu sau fără Biota. Cartofii și carnea de porc sunt săptămânal, ceea ce e prea mult. Acum, a introdus pește, un fel foarte prost, iar copiii au ajuns la urgențe”, a declarat Alexandra Iurașc.

Firma de catering amenință cu instanța

Am contactat Biota Food SRL, firma de catering care livrează mâncare la grădinița cu program prelungit din Hemeiuș. Administratorul firmei, potrivit termene.ro, este Cătălina Constanța Brăescu. Prin intermediul soțului, ea ne-a transmis că intenționează să dea în judecată pe cei care au făcut reclamație, deoarece le pătează imaginea firmei în fața clienților.

„Cine face acuzația să-și asume reclamația respectivă. Nu sunt de acord că acei copii s-au îmbolnăvit din cauza mâncării de la noi. Copiii au mâncat joi, reclamația a apărut abia luni, când nu mai aveam probe din alimente. Există o altă firma care a influențat câțiva părinți, ca să ia de la ei meniurile. Noi nu suntem de acord cu acuzația că meniul a avut probleme. Noi avem documente pentru toată marfa. Dacă ar fi fost probleme, s-ar fi îmbolnăvit toți copiii. Dacă cineva ne reclamă și nu se demonstrează că de la meniul nostru s-a întâmplat, mergem în instanță”, a transmis Brăescu.

„Noi avem nutriționist cu care ne consultăm. Noi ne retragem de bună voie, nu vreau să stăm în gât nimănui. Nu din cauza noastră s-au îmbolnăvit copiii. Același meniu l-am servit și la alte grădinițe, dar nu s-a întâmplat nimic. Este vorba despre un părinte care vrea să schimbe furnizorul”, a mai afirmat conducerea Biota Food SRL.

Inspectoratul Școlar al Județului Bacău a început cercetările

Ca urmare a sesizării unor părinți de preșcolari de la Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș asupra unor posibile nereguli în ceea ce privește serviciul de catering care ar fi putut genera toxiinfecție alimentară în cazul mai multor copii, Inspectoratul Școlar Județean Bacău a început anchetarea aspectelor invocate, a precizat prof. Anca Egarmin, inspector general școlar.

„Unitatea de învățământ nu confirmă numărul de cazuri semnalat prin petiție, precizând, în același timp, că aspectele reclamate vizează tipurile de alimente oferite copiilor. Mai mult, pentru siguranța acestora, în urma consultării părinților, conducerea școlii a luat decizia de a rezilia contractul actual cu firma de catering”, a mai afirmat managerul ISJ Bacău.