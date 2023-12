„Un mic și un suc”, pentru colegii din Primăria Bacău! Un șef de la Patrimoniu a încins grătarele la Baza Letea, în timpul orelor de program, de Sfântul Nicolae

De Sfântul Nicolae, Baza Letea din Bacău a fost scena unei chermeze organizate de Neculai Enache, director adjunct la Direcția de Patrimoniu din cadrul Primăriei Bacău. Pentru a-și serba onomastica, Enache i-a chemat la un grătar pe colegii din Primărie, în timpul orelor de serviciu.

Chermeza a fost programată pentru ora 14.00. Deși sărbătoritul „jură” că nu au participat decât colegii săi de la muncă, de la baza sportivă, la petrecere au venit mulți alți angajați din Primărie, în frunte cu primarul Stanciu-Viziteu.

Mai mult decât atât, angajați din Primăria Bacău au confirmat, sub protecția anonimatului, că au fost chemați la eveniment chiar de primarul Bacăului. Amintim că Neculai Enache, șef USR la Sascut, a fost adus în Primăria Bacău pe diverse funcții, la Bazele Sportive, iar acum la Patrimoniu.

Un mic și un suc pentru colegi

Contactat de Ziarul de Bacău, Neculai Enache a recunoscut că a făcut un grătar pentru colegi la Baza Letea, pentru că nu a avut bani de un restaurant.

Citește și „Un șef din Primăria Bacău, filmat în timp ce îndeasă în mașina personală mai multe țevi de la locul de muncă”!

„Am făcut un mic, un cârnat și un pahar cu suc. Asta a fost tot. Ce vedeți așa anormal. Suntem români, creștini, vin sărbătorile acum. Nu-mi permit să mă duc la un restaurant cu colegii, nu-mi ajunge salariul. Am dat un mic, un suc, asta a fost. Am ocupat spațiul jumătate de oră. Acolo lucrăm. Nu am închiriat un spațiu al Primăriei. La locul de muncă am făcut, nu am închiriat o sală fără să plătesc. Vă garantez că nu au fost decât colegii din subordine, vă dau cuvântul meu!”, a precizat Neculai Enache, director adjunct la Direcția de Patrimoniu din Primăria Bacău. El a mai spus că alți directori își permit petreceri de 7-8.000 de lei la restaurante, însă nu și el.

Răspunsuri, doar după sesizări oficiale și anchete interne

Am solicitat un punct de vedere și purtătoarei de cuvânt a Primăriei, despre faptul că a avut loc o petrecere în timpul orelor de lucru, la o bază sportivă a Primăriei, unde nu există facilități de făcut grătar. De asemenea, am întrebat dacă au fost prezenți primarul Stanciu-Viziteu și alți angajați din instituție. Aceasta însă a ocolit răspunsul, susținând că, fără o sesizare oficială, nu se poate face o anchetă internă.

„Din declarațiile domnului Neculai Enache, a fost vorba despre o masă oferită colegilor de direcție, cu ocazia zilei onomastice, la finalul orelor de program, cu toții căzând de acord să își păstreze pauza de masă pentru asta. Mai multe informații putem obține doar în baza unei anchete interne, care poate fi realizată în baza unei sesizări oficiale. Prin urmare, dacă persoana care v-a informat în legătură cu masa oferită de domnul Neculai Enache de ziua lui va face o astfel de sesizare, va fi demarată o anchetă disciplinară și vom putea oferi aceste răspunsuri”, a declarat Andreea Negru, Primăria Bacău.