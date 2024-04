Valentin Ivancea și Mircea Fechet au depus candidaturile PSD-PNL pentru Primărie și Consiliul Local. „Vom reuși să aducem Bacăul pe drumul cel bun”

Alianța PSD-PNL a depus astăzi candidaturile pentru Primărie și Consiliul Local Bacău la Biroul Electoral de Circumscripție Municipală. Listele de semnături, alături de celelalte documente necesare au fost aduse de Valentin Ivancea, președintele municipalei PSD și candidatul alianței la funcția de primar și Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. Cei doi au fost însoțiți de cele două propuneri pentru funcțiile de viceprimari ai municipiului, Lucian Bogdănel (PSD) și Violeta Hazaparu (PNL), precum și de alți membri propuși pe lista de consilieri.

„O alianță pentru Bacău, o alianță a responsabilității și maturității politice, în care am cultivat lucrurile care ne aduc laolaltă și ne unesc, nu pe cele (puține) care ne despart. Am realizat asta punând pe primul loc Bacăul și interesul locuitorilor săi, nu obiective dictate de ideologii politice subiective. Înainte de a fi de “stânga” sau de “dreapta”, suntem cu toții BĂCĂUANI și, în primul rând, avem responsabilitatea de a face tot ceea ce omenește este posibil pentru Bacău și pentru dezvoltarea orașului nostru de suflet. Numele pe care le-am propus pentru Primărie și Consiliul Local reprezintă o îmbinare potrivită între experiență și tinerețe, între disponibilitatea la efort și chibzuință administrativă – tocmai de aceea, am convingerea că Alianța PSD PNL este soluția politică pentru Bacău și că, impreună, prin muncă și dedicare, vom reuși să aducem Bacăul pe drumul cel bun”, a declarat Valentin Ivancea.

De cealaltă parte, președintele PNL Bacău a subliniat faptul că băcăuanii vor schimbare, iar alianța PSD-PNL este singura soluție. „Ne propunem prin această alianță să venim în întâmpinarea cerințelor cetățenilor municipiului Bacău, anume acelea de a avea un oraș dezvoltat, un oras care să atragă fonduri europene, unde să avem locuri de munca și servicii de calitate și în același timp să respectăm decizia băcăuanilor. 7 din 10 băcăuani consideră că este nevoie de o schimbare, iar așa cum am spus-o și la desemnarea candidaturii lui Valentin Ivancea, este candidatul care are astăzi puterea de a-l învinge pe actualul primar și nu putem decât să punem umărul la această alianță pentru a le oferi băcăuanilor ceea ce își doresc și anume schimbarea actualului primar”, a declarat Mircea Fechet.