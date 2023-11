VIDEO: Un șef din Primăria Bacău, filmat în timp ce îndeasă în mașina personală mai multe țevi de la locul de muncă. Cum explică situația

O înregistrare din curtea secției de Spații Verzi a Primăriei, ajunsă în posesia Ziarului de Bacău, îl arată pe Neculai Enache, șef în Primăria Bacău, cum ia niște țevi chiar atunci tăiate de subordonații săi și le bagă în mașina personală.

Întâmplarea a avut loc pe data de 2 noiembrie. Din imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum niște muncitori de la Spații Verzi taie niște țevi de metal, după care Neculai Enache, le ia și le bagă în mașina personală. Contactat de Ziarul de Bacău, directorul adjunct al Direcției de Patrimoniu a Primăriei Bacău susține că își folosește mașina pentru serviciu.

„N-am luat nimic, nicio bară. Problema a fost că s-a tăiat o țeavă și s-a transportat că nu aveam mijloc de transport până la punctul de lucru. De multe ori am folosit mașina personală în interes de serviciu, că asta e! Un an de zile am folosit-o, pe combustibilul meu, pe tot…Și acum, în momentul ăsta, dacă are nevoie cineva de o mașină, nu e decât buldoexcavatorul în curte”, ne-a transmis Neculai Enache.

De cealaltă parte, Primăria Bacău susține că există înregistrarea în acte a transportului, chiar dacă nu există un contract de comodat între Primărie și Neculai Enache pentru folosirea autoturismului.

„În ziua de 2 noiembrie, angajatul primăriei a transportat cu mașina personală 2 bucăți de țeavă de la depozitul Secției Spații Verzi, în gestiunea căreia se aflau, până la punctul de lucru Lucrețiu Avram. Pentru asta s-a întocmit un bon de transfer, înregistrat în sistemul Econet al Primăriei Bacău la data de 02 noiembrie 2023. Nu există un contract de comodat pentru autoturismul cu care s-a făcut transportul. Angajatul a apelat la această soluție, de a face transportul cu autoturismul personal, întrucât la acel moment în curtea instituției nu era niciun alt autoturism”, ne-a transmis Andreea Negru, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Bacău.

Deși atât Enache, cât și reprezentanții Primăriei susțin că directorul de la Patrimoniu nu avea la dispoziție o mașină pentru a căra țevile pe șantier, în imaginile surprinse de camere se văd atât o mașină parcată, cât și o autoutilitară care intră la un moment dat în curte.

VIDEO de pe camerele de supraveghere: