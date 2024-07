Zboruri anulate și amânări cu orele! Clienții DAN Air sunt din ce în ce mai dezamăgiți de operatorul din Bacău. Cum explică compania problemele apărute

În ultima perioadă, reclamațiile la adresa companiei DAN Air s-au înmulțit considerabil. O serie întreagă de zboruri amânate cu orele sau chiar anulate au întins la maximum nervii pasagerilor. De cealaltă parte, DAN Air explică problemele apărute, unele ce țin de companie, altele de situația generală din Europa.

Unul dintre cazurile cele mai neplăcute s-a petrecut cu zborul Luton (Londra) – Bacău din 28 iunie. Pasagerii susțin că zborul a fost amânat, după care anulat, fără să fie anunțați. Oamenii acuză nepăsarea companiei, din cauza căreia mulți au pierdut evenimente importante.

„Initial, zborul era programat pt ora 17:00. In cursul zilei au trimis mesaj ca va fi amanat pt ora 21:15, mesajul find trimis cand majoritatea oamenilor erau deja in drum spre aeroport. In aeroport am constatat ca ora estimata pt decolare s-a schimbat pt 02:30, nici macar nu s-au obosit sa mai trimita mesaje. Dupa ora 8 seara, zborul a disparut de pe panourile de informare fara vreo explicatie. Cand oameni au inceput sa faca scandal, angajatii Swissport, compania care se ocupa de operatiuni pe aeroportul din Luton, ne-au communicat ca zborul a fost de fapt anulat de catre Dan Air, la fel niciun mesaj din partea lor. Au parut surprinsi sa afle ca cei de la Dan Air nu au anuntat oamenii cu privire la anularea zborului.

In cele din urma, au trimis mesaje cu anularea zborului abia dupa ce Swissport i-au contactat iar sau dupa ce pasagerii din aeroport au lasat mesaje pe pagina de Facebook a celor de la Dan Air.

Si-au batut joc de aproximativ 200 de romani care au platit pt serviciile lor. Am vazut deopotriva copii si adulti plangand in aeroport. Am intalnit oameni care tb sa ajunga la evenimente important in familiile lor (nunti, inmormantari) si care au fost lasati ai nimanui in aeroportul din Luton”, ne-a povestit unul dintre pasagerii zborului anulat.

Ce spune DAN Air despre incident

„În data de 28 iunie, în urma unor defecțiuni minore, aeronava noastră a trebuit să rămână la sol pentru efectuarea unei inspecții tehnice. Pasagerii au fost informați despre întârzierea generată de această verificare a aeronavei. După cum știți, siguranța pasagerilor noștri este prioritatea companiei și fiecare incident tehnic este analizat în detaliu, pentru că ne-am aliniat celor mai înalte standarde în ceea ce privește siguranța în aviație.

În tot acest timp, pentru a putea duce pasagerii la destinație, compania noastră a căutat să închirieze în regim ACMI o altă aeronavă cu care să opereze această cursă, fiind dispuși să suportăm cheltuielile cu închirierea. S-au trimis solicitări către companii din toată Europa, însă din păcate industria se confruntă cu o lipsă acută de aeronave, și niciunul dintre partenerii noștri nu aveau avioane disponibile.

Deoarece în tot acest timp, s-au înregistrat întârzieri cumulate, am fost informați de agenții de handling că programul lor va fi limitat pe timpul nopții, lucru care ar fi însemnat ca pasagerii să nu poată fi preluați la sosirea la Londra, în seara respectivă. Astfel a trebuit să luăm această decizie de a anula zborul. Aș vrea să transmit pasagerilor că astfel de situații sunt cu totul izolate, majoritatea zborurilor noastre fiind operate fără întârzieri semnificative”, a declarat CEO-ul companiei, Matt Ian David (foto).

Întârzieri majore

Pe lângă cursele anulate, o problemă ridicată des de clienți este legată de întârzierile nepermis de mari. De exemplu zborul Madrid – Bacău din 22 iunie a fost întârziat peste 4 ore. La fel, peste 4 ore au avut întârziere zborurile Bacău – Bruxelles și retur, din 29 iunie. Pasagerii au transmis mesajele primite de la DAN Air, în care se menționa despre o problemă tehnică la aeronavă.

Mulți dintre clienții DAN AIr sunt hotărâți să ceară compensațiile legale pentru întârzierile pricinuite de companie, care pot ajunge și la 600 de euro de persoană.

DAN Air susține că 83% dintre zborurile de luna trecută au fost operate la timp

Reprezentanții DAN Air susțin că depun toate eforturile pentru a asigura zborurile în condiții de siguranță și la timp. Însă la nivelul întregului continent sunt astfel de probleme, din cauza aglomerării din sezonul estival. Deși la lansare compania susținea că nu are întârzieri mai mari de 3 ore, luna trecută le-a stricat statisticile.

„Știm că aceste schimbări generează mult disconfort pentru pasagerii noștri și ne cerem scuze pentru asta și ne-am fi dorit să putem face mai mult pentru pasagerii aflați în această situație. DAN AIR face toate eforturile pentru a duce pasagerii la timp la destinație. Am folosit inclusiv aeronava pe care o avem în București pentru operarea curselor charter pentru a acoperi nevoia existentă la Bacău. Din totalul zborurilor în luna Iunie: 83% au fost operate, 15% reprogramate și doar 2% anulate.

Însă, din păcate, întreaga industrie aviatică se confruntă cu întârzieri și reprogramări în această perioadă. Sunt mai mulți factori care contribuie la aceste perturbări, precum spațiul aerian supra-aglomerat în sezonul estival, furtunile severe care afectează culoarele de zbor și infrastructura de control a traficului aerian din Europa care este depășită.

În ceea ce privește zborul spre Madrid din data de 2 iulie, pasagerii au fost deja notificați despre modificări cu o săptămână înainte. Am promis că vom avea la Bacău în această vară două aeronave și am gândit programul zborurilor, având în vedere această capacitate, însă inspecția tehnică a aeronavei a întârziat, din cauza lipsei de specialiști, mult peste estimările făcute de noi. Pe lângă inspecție, și înmatricularea noii aeronave durează mai mult decât am planificat inițial. Astfel a trebuit să reorganizăm programul și așa au apărut aceste modificări.

Soluțiile pentru pasageri în aceste cazuri sunt fie reprogramarea zborului, fie rambursarea sumelor de bani. În acest sens pot depune cereri folosind formularul de contact existent pe site-ul nostru”, a mai transmis CEO-ul DAN Air pentru Ziarul de Bacău.