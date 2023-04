20 de copaci plantați în amintirea a 20 de medici care şi-au pus amprenta asupra SJU Bacău. Vezi lista doctorilor comemorați

În vecinătatea Maternității, au fost plantați azi 20 de copaci, cinstind astfel memoria a 20 de medici care, prin cariera lor, şi-au pus amprenta asupra SJU Bacău. Lista doctorilor decedați a căror memorie este astfel cinstită cuprinde nume de rezonanță în județ.

Acțiunea de plantare a fost inițiată de Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău. Au participat eurodeputatul Dragos Benea, prefectul Lucian Bogdanel, deputata Ana Cătăuță, dr. Bianca Purcărin, senatoarea Cristina Breahnă-Pravăț, managerul Daniela Rusu, dr. Daniela Călțaru, dr. Anton Adriana și Ciupală Liliana.

Cei 20 de copaci au fost sădiți în amintirea medicilor băcăuani dr. Dan Chelariu, dr. Cornelia Cojocaru, dr. Nicolae Apetroaie, dr. Ciprian Dimitrie Olinic, dr. Neculai Ciuhodaru, dr. Anton Dumitru, dr. Constantin Petraru, dr. Constantin Băiașu, dr. Spiridon Veringă, dr. Marin Buștiuc, dr. Laura Corșatea, dr. Ion Struțu, dr. Gelu Țilea, dr. Alexandru Radian, dr. Iosif Corșatea, dr. Stelian Popa, dr. Ștefan Andrei, dr. Ioan Iovan, dr. Gheorghe Costăchel, dr. Sergiu Marinescu.

Am plantat astăzi un copac în memoria celui care a fost dr. Sergiu Marinescu, un medic cu suflet mare, cu ajutorul şi îngrijirea căruia am ținut în frâu astmul bronşic ce m-a chinuit multe nopți în copilăria anilor ’80 – ’90.

Conştientizăm că sănătatea e mai bună decât toate abia atunci când ea s-a şubrezit sau n-o mai avem. Iar când o redobândim, purtăm recunoştință celor cărora le datorăm vindecarea noastră izbăvitoare. Fie ca amintirea acestor medici să dăinuiască veşnic şi să lumineze calea generațiilor de azi şi, mai ales, de mâine din sănătatea băcăuană!

În fața Maternității S.J.U. Bacău, locul în care am primit și am adus viață, am avut astăzi privilegiul de a planta, cu emoție și prețuire, doi frumoși arbori:

Primul arbor dintre aceștia l-am plantat, cu imensă recunoștință, în memoria reputatului medic ginecolog Ioan IOVAN, medicul care a avut o contribuție semnificativă la venirea mea pe lume, în condiții de siguranță.

Al doilea molid argintiu l-am sădit în memoria distinsului medic chirurg Constantin BĂIAȘU, un apreciat cadru medical al urbei și județului nostru!

– sen. Cristina Breahnă Pravăț