29 de ani de FSC: perseverență, profesionalism și o comunitate construită împreună!

Fundația de Sprijin Comunitar marchează 29 de ani de activitate în slujba comunității, 29 de ani în care a fost alături de copii, tineri, vârstnici și familii aflate în situații dificile, dezvoltând servicii și proiecte care au adus sprijin acolo unde era cea mai mare nevoie.

Ceea ce a început în urmă cu aproape trei decenii ca o inițiativă dedicată oamenilor vulnerabili s-a transformat într-o organizație puternică, recunoscută pentru impactul său social și pentru capacitatea de a răspunde nevoilor reale ale comunității băcăuane. Astăzi, FSC înseamnă o echipă formată din 162 de angajați și 340 de voluntari care contribuie, prin profesionalism și implicare, la dezvoltarea unor servicii sociale, medicale și educaționale esențiale.

În ultimul an, 2.153 de persoane din 12 comunități rurale, două orașe și șase județe au beneficiat de sprijin prin programele fundației. Dintre acestea, 450 de persoane vârstnice au primit servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, 50 de seniori au participat la activitățile Centrului de Zi „Dr. Ștefan Ciobanu”, 70 de beneficiari au fost sprijiniți în cadrul Satului Seniorilor „Milly”, iar 20 de persoane au beneficiat de servicii de îngrijire la domiciliu în Buhuși. Totodată, 200 de copii au participat la activitățile Cluburilor cu Lipici, 45 de tineri au beneficiat de burse sociale, iar alte 978 de persoane au fost sprijinite prin alte proiecte punctuale ale organizației.

Anul 2026 aduce noi investiții și oportunități pentru dezvoltarea serviciilor dedicate persoanelor vârstnice. Prin proiectul „Alături de seniorii din Buhuși”, implementat de Fundația de Sprijin Comunitar și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, este dezvoltat un nou Centru de Zi în cadrul Satului Seniorilor „Milly”, destinat asistenței, recuperării și socializării pentru 150 de persoane vârstnice. Construcția centrului este în plină desfășurare urmând ca acesta să-și deschidă porțile la sfârșitul acestei veri și va continua să ofere servicii cel puțin încă cinci ani după finalizarea acestuia.

În cadrul aceluiași proiect a fost inaugurat la finalul anului trecut și un program de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Buhuși, în premieră pentru această comunitate, contribuind la menținerea independenței acestora și la creșterea calității vieții în propriul cămin.

Un moment important pentru organizație îl reprezintă și relocarea Centrului de Zi „Dr. Ștefan Ciobanu”. După mai bine de 20 de ani în care a oferit sprijin, recuperare și companie pentru zeci de seniori, activitatea centrului va continua într-un nou spațiu. Cu sprijinul partenerilor strategici din mediul business ai organizației, FSC amenajează o nouă locație care va răspunde standardelor legale ale unui Centru de zi pentru seniori și nevoilor reale ale beneficiarilor. Noul centru va fi deschis în a doua jumătate a acestui an, în vecinătatea fostului spațiu care aparține Primăriei Bacău și va permite continuarea serviciilor atât de necesare persoanelor vârstnice din municipiul Bacău, fiind singurul centru de zi care oferă servicii integrate (sociale, medicale si de recuperare) pentru bătrâni, din orașul nostru.

„Acest moment aniversar este, în primul rând, un prilej de recunoștință față de toți cei care au contribuit la dezvoltarea FSC de-a lungul celor 29 de ani. Mulțumim partenerilor, sponsorilor, donatorilor, instituțiilor publice și companiilor care au ales să investească în oameni și să susțină proiecte care au generat schimbări reale și durabile în comunitate. De-a lungul timpului, activitatea FSC a adus schimbări fundamentale în comunitățile în care activăm. Satul Slobozia Nouă, un sat uitat de lume și aproape complet izolat acum 30 de ani, este acum un sat înfloritor de unde au plecat tineri care sunt astăzi cadre didactice, ingineri, avocați, arhitecți. Fața satului, infrastructura, nivelul de trai și educațional s-au schimbat semnificativ, iar Clubul cu Lipici înființat acolo acum aproape 20 de ani a avut o contribuție semnificativă. Îngrijirea la domiciliu este un serviciu înființat în Bacău de FSC, de care au beneficiat mii de bătrâni din întreg județul, iar Satul Seniorilor Milly de la Buhuși este unul dintre cele mai apreciate și căutate cămine pentru bătrâni din regiune, model de bună practică la nivel național” – Gabriela Achihăi, președinte FSC.

Un gând special de recunoștință se îndreaptă către toți angajații și voluntarii Fundației de Sprijin Comunitar, oameni care dau consistență și valoare fiecărui proiect și fiecărei intervenții. Prin profesionalism, dedicare, răbdare și empatie, ei sunt cei care transformă misiunea FSC în realitate și aduc speranță în viețile celor aflați în nevoie. Fiecare oră de muncă, fiecare gest de sprijin și fiecare zâmbet oferit contribuie la construirea unei comunități mai puternice, mai solidare și mai umane.

La aniversarea celor 29 de ani, le mulțumim pentru implicare, pentru energia cu care răspund provocărilor și pentru faptul că aleg, zi de zi, să fie parte din schimbarea pe care ne dorim să o vedem în comunitate. Ei sunt sufletul FSC și una dintre cele mai importante resurse ale organizației.

Privind spre viitor, Fundația de Sprijin Comunitar își reafirmă misiunea de a dezvolta servicii inovatoare, de a răspunde nevoilor sociale esențiale ale comunității și de a construi parteneriate care generează impact pe termen lung. După 29 de ani, misiunea rămâne aceeași: să fim aproape de oameni și să demonstrăm că o comunitate puternică este una care are grijă de fiecare dintre membrii săi. ÎMPREUNĂ PUTEM FACE MAI MULT!!!