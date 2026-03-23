5 soluții non invazive pentru corectarea cearcănelor 

Cearcănele îți pot conferi un aspect obosit chiar și atunci când te-ai odihnit suficient. De multe ori, corectorul nu este suficient, iar cremele promit mai mult decât pot oferi. Vestea bună este că ai la dispoziție soluții medicale non invazive care pot îmbunătăți vizibil zona de sub ochi, fără intervenție chirurgicală. Iată principalele opțiuni non invazive pentru corectarea cearcănelor, cui se potrivesc și la ce rezultate te poți aștepta în mod realist!

De ce apar cearcănele și cum alegi tratamentul potrivit?

Înainte să alegi o procedură, trebuie să înțelegi cauza pentru care zona de sub ochi a căpătat o nuanță mai închisă. Poate fi vorba de o serie de situații diferite:

pigmentare maronie – exces de melanină în pielea pleoapei inferioare;

– exces de melanină în pielea pleoapei inferioare; aspect violaceu sau albăstrui – vase de sânge vizibile printr-o piele foarte subțire;

– vase de sânge vizibile printr-o piele foarte subțire; șanț lacrimal adâncit (tear trough) – pierdere de volum între pleoapă și obraz;

– pierdere de volum între pleoapă și obraz; pungi discrete sub ochi – protruzia grăsimii periorbitale;

– protruzia grăsimii periorbitale; laxitate și riduri fine – scăderea colagenului și a elasticității pielii.

În majoritatea cazurilor, există o combinație între aceste cauze. De aceea, tratamentele aplicate acasă nu funcționează pentru toată lumea. Un consult la un medic cu experiență în estetica facială te ajută să identifici exact problema și să alegi soluția potrivită. Iată principalele opțiuni.

Acid hialuronic

Dacă ai un șanț lacrimal vizibil, care creează o umbră permanentă sub ochi, cea mai eficientă soluție non invazivă este injectarea cu acid hialuronic. Medicul introduce o cantitate atent calculată de filler în zona dintre pleoapă și obraz, pentru a uniformiza trecerea și a reduce adâncitura. Prin această tehnică, umbra se estompează, iar privirea capătă un aspect mai odihnit.

Procedura durează aproximativ 30 de minute. Rezultatul apare imediat, însă forma finală se stabilizează în câteva zile. Efectul persistă, în general, între 12 și 18 luni. Dacă vrei să înțelegi mai detaliat cum funcționează procedura de corectare a cearcănelor cu acid hialuronic, găsești explicații suplimentare despre indicații și etape aici.

Este important să știi că zona perioculară are o anatomie complexă. De aceea, alege un medic cu experiență în injectări faciale. Procedura nu este indicată dacă ai pungi pronunțate sau un exces semnificativ de piele.

Terapia PRP (plasmă bogată în trombocite)

PRP folosește propriul tău sânge pentru a stimula regenerarea pielii. Medicul recoltează o cantitate mică de sânge, îl procesează prin centrifugare și reinjectează plasma bogată în factori de creștere în zona de sub ochi. Acești factori stimulează producția de colagen, îmbunătățesc grosimea pielii și susțin microcirculația. Rezultatul nu apare imediat. Se observă o îmbunătățire progresivă în 2–3 luni.

PRP este potrivit pentru:

piele subțire, translucidă;

cearcăne cu tentă vasculară;

riduri fine infraorbitale;

persoane care preferă tratamente autologe (fără substanțe sintetice).

Protocolul standard include 3–4 ședințe la interval de câteva săptămâni. Efectele sunt naturale și, în majoritatea cazurilor, se mențin aproximativ un an, cu ședințe de întreținere.

Tratament laser pentru pigmentare și vase vizibile

Laserul oferă soluții diferite, în funcție de cauza cearcănelor. Pentru pigmentarea maronie, medicul poate utiliza un laser care fragmentează melanina. Organismul elimină treptat particulele, iar zona se deschide la culoare progresiv.

Pentru vasele vizibile, anumite tipuri de laser acționează selectiv asupra vaselor de sânge, reducând nuanța violacee. Pentru laxitate și textură neuniformă, laserul fracționat stimulează producția de colagen prin microcoloane termice controlate.

De regulă, sunt necesare 3–6 ședințe. Rezultatele apar treptat. După procedură, pielea poate fi ușor roșie câteva zile. Nu toate tipurile de piele sunt candidate ideale pentru laser. Fototipurile închise pot avea risc mai mare de hiperpigmentare postinflamatorie. De aceea, evaluarea medicală este obligatorie înainte de a începe tratamentul.

Microneedling (Dermapen) pentru stimularea colagenului

Microneedlingul presupune realizarea unor microcanale în piele cu ajutorul unor ace foarte fine. Acest proces activează mecanismele naturale de reparare și stimulează sinteza de colagen și elastină. În zona perioculară, medicul utilizează adâncimi controlate, adaptate pielii subțiri. Procedura ajută la:

îngroșarea dermului;

reducerea transparenței vaselor;

ameliorarea ridurilor fine;

uniformizarea texturii.

Poți combina microneedlingul cu PRP sau cu substanțe active (acid hialuronic non-reticulat, vitamine, peptide), care pătrund mai eficient prin microcanale. Sunt recomandate 4–6 ședințe, la interval de aproximativ o lună. După tratament, zona rămâne roșie 1–2 zile. Evită soarele și aplică protecție solară zilnic.

Mezoterapia pentru hidratare și revitalizare

Mezoterapia constă în microinjecții intradermice cu substanțe active adaptate nevoilor tale. În zona perioculară, medicul poate folosi:

acid hialuronic pentru hidratare;

vitamina C pentru uniformizarea culorii;

peptide biomimetice pentru regenerare;

polinucleotide pentru susținerea reparării celulare.

Acest tratament este indicat pentru cearcăne ușoare și pentru prevenție, mai ales la persoane sub 35–40 de ani. De obicei, sunt necesare 3–4 ședințe inițiale, urmate de întreținere la câteva luni. Recuperarea este rapidă, iar activitățile zilnice pot fi reluate imediat.

Cum alegi combinația potrivită de tratamente

În practică, mulți pacienți au cauze multiple. De exemplu, poți avea și pierdere de volum, și pigmentare ușoară. În astfel de situații, medicul poate recomanda un plan etapizat:

corectarea volumului cu acid hialuronic;

ședințe laser pentru pigment.

PRP sau microneedling pentru îmbunătățirea calității pielii.

O abordare combinată oferă rezultate complete, deoarece tratează fiecare componentă a problemei. Cearcănele nu dispar peste noapte, dar le poți îmbunătăți vizibil cu o strategie corectă și personalizată. Informează-te, discută cu un specialist și alege soluția care ți se potrivește!

Dr. med. Priv. Mihai Chertif M.D.

Chirurgie plastica si estetica

Administrator Clinica Cosmedica Baia Mare

