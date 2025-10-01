A furat 1.000 lei din casa unei bătrâne de 93 de ani. Făptașul a fost reținut!

O bătrână de 93 de ani din comuna Oituz a rămas fără 1.000 de lei, după ce banii i-au fost furați de un consătean.

Pe 29 septembrie, polițiștii Postului de Poliție Oituz au fost sesizați de către o femeie de 93 de ani, din comuna Oituz, despre faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în locuința sa de unde ar fi sustras suma de aproximativ 1.000 de lei.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat un bărbat de 59 de ani, din localitate, bănuit de comiterea faptei, prejudiciul fiind recuperat parțial de la acesta. După administrarea probatoriului cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.