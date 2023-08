A început o nouă ediție a ZIDART! Artiști din România, Olanda, Portugalia și Argentina vor „picta” noi clădiri din Bacău

Luni, 21 august, a început a șasea ediție a festivalului băcăuan de artă urbană ZIDART – Street Art Festival, intitulată “Less is More”. O ediție manifest care își propune să răspundă provocărilor actualului context uman, social și de mediu, cu o ecuație simplă: mai puține lucruri de care nu avem nevoie înseamnă mai multe resurse de investit în cele care pot face o diferență reală pentru bunăstarea noastră.

Timp de trei săptămâni, în cadrul evenimentului organizat de Asociația Ingenious Drama, 7 artiști locali și internaționali vor implementa o serie de picturi murale de mari proporții menite să transmită mesajul pozitiv al acestei ediții, aducând un aport estetic peisajului urban și extinzând renumita Galerie de Artă în Aer Liber a orașului Bacău.

Între 21 august și 5 septembrie, locuitorii orașului Bacău precum și vizitatorii norocoși vor putea descoperi procesul fascinant prin care viziunile creative ale artiștilor invitați prind viață, transformându-se în impresionante povești murale și vor putea participa de asemenea la evenimentele dedicate publicului, organizate în cadrul festivalului.

În cadrul ediției LESS IS MORE au fost invitați 7 artiști din România, Olanda, Portugalia și Argentina. Aceștia vor contribui prin viziunea și talentul lor la extinderea Galeriei de Artă Stradală a orașului Bacău și la explorarea temei propuse în această ediție:

Less is more este o temă despre reziliență, autonomie și sustenabilitate atât în plan material cât și în plan psihologic, emoțional și spiritual. Vorbim despre ecologia umană, despre impactul pe care excesul îl are pe toate planurile existenței și despre cum putem folosi ideea de minimalism pentru a optimiza design-ul propriilor noastre vieți, al societății în care trăim și al relației cu mediul înconjurător.

“Căutând un concept pentru această ediție, am pornit în echipă o discuție despre starea de spirit pe care o avem fiecare. Am descoperit că tema burnout-ului, a suprasolicitării, este o temă în care ne regăsim cu toții și pe care o putem observa, din păcate, peste tot în jurul nostru. Ne grăbim, dar nici nu mai știm către ce, uitând în această grabă a noastră să ne mai oferim momente de răgaz pentru a fi. Nu pentru a face, a consuma, a rumina sau a proiecta, ci doar pentru a ne bucura de clipă și de lucruri simple. Trăim în vremuri solicitante și complicate, dar asta nu înseamnă că viețile noastre trebuie să fie mereu definite de acest context. Ne-am propus să fim mai atenți la surplusul prezent în toate aspectele vieților noastre, să facem un pic de curățenie prin lucrurile care nu ne aduc beneficii reale și să cultivăm în mod conștient mai multă simplitate și lejeritate. Considerăm că e un punct bun de pornire în a dezvolta reziliența necesară pentru a nu ne pierde bucuria de a trăi și ne dorim să propunem întregii comunități să încerce acest exercițiu alături de noi” – Iulia Enăchescu – coordonator comunicare și relații publice ZIDART.