Ziarul de Bacău

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A mers la locuința mamei, deși avea interdicție printr-un ordin de protecție! Un tânăr de 21 de ani a fost reținut

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Un tânăr de 21 de ani, din comuna Răchitoasa, a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție emis pe numele său.

Potrivit IPJ Bacău, bărbatul s-a dus acasă la mama lui, deși îi era interzis acest lucru printr-un ordin de protecție emis de Judecătoria Podu Turcului.

După administrarea probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, cel în cauză fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

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