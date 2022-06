A murit profesorul Anghel Năstase, fost inspector școlar pentru romi și apreciat lăutar

Familia anunță decesul profesorului Anghel Năstase (73 de ani), fost director de școală și inspector școlar pentru romi, la Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Defunctul a fost și un un apreciat saxofonist și șef de formație de lăutari.

Potrivit monografiei „Sărata Pitorească”, ed. a 2-a, în curs de apariție, citată de familie pe Facebook, Anghel Năstase s-a născut în 1949, pe 20 ianuarie, în satul Pădureni, comuna Berești Bistrita, județul Bacău, într-o familie de țărani, fiind al patrulea copil dintre cei șase ai familiei.

După absolvirea a șapte clase, și-a continuat studiile liceale la Școala Medie nr. 4, (actualul Liceu Gheorghe Vrânceanu), apoi a urmat Facultatea de matematică de la Institutul Pedagogic Bacău, finalizată cu diploma de profesor de matematică în 1970. Ulterior a absolvit și studiile de lungă durată la Universitatea din Cluj.

A fost repartizat profesor de matematică la Școala Generală nr. 1, cu clasele I-VII, din satul Sărata, comuna Nicolae Bălcescu, judetul Bacău. Și-a desfășurat cariera la această școală din 1970 până în 1990.

„Rezultatele obținute de cele 20 de generații de elevi care au studiat matematica cu mine m-au făcut mândru. Un mare ajutor l-am avut și din partea părinților, care în perioada respectivă parcă erau mai prezenți, mai apropiați de nevoile copiilor și ale școlii… Rareori s-a întâmplat ca vreun elev să nu-și continue studiile. Pentru mine, personal, comunitatea cetățenilor din Sărata a reprezentat o a doua familie. Nu exagerez dacă folosesc chiar sintagma, această comunitate m-a adoptat întru-totul, devenind un fiu al satului”, avea să declare profesorul Anghel Năstase.

A fost director la Școala Generală Sărata, în perioada 1975-1990.

În 1990 a fost transferat la Școala nr. 22, actuala Nicolae Iorga, din Bacău, unde a fost director timp de 6 ani, iar din anul 1999 până în anul 2014 a fost cooptat în echipa de inspectori școlari, de la Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău.

„Meseria de lăutar o are în sânge, cântă cu pasiune și virtuozitate, în familie cu frații, la școală, la diferite serbări câmpenești… Simte o dragoste și o înclinație ancestrală, care-i vibrează sufletul”, au notat autorii monografiei.

Sicriul este depus la capela Bisericii „Învierea Domnului”, de lângă Vasion. Profesorul Anghel Năstase va fi înmormântat marți.

Duminica aceasta vine cu o veste trista pentru întreg colectivul de elevi și profesori al școlii noastre. Domnul profesor Anghel Năstase, alături de care am muncit, am zâmbit și am învățat în acest an școlar, ne-a părăsit. Fire vesela, îndrăgostită de copii, mereu cu o vorba de bucurie și incurajare pentru elevi și colegi, domnul Năstase ne-a arătat drumul către bunătate, toleranță și discreție.

– Scoala Gimnaziala „Alecu Russo” Bacău