A murit Catinca Popescu, apreciat pictor naiv. Lucrările sale se află în muzee și colecții private

Pictorița naivă Catinca Popescu a murit, ieri, la 87 de ani. O expoziție retrospectivă va fi organizată pe 9 decembrie.

Potrivit artistinaivi.ro, născută la 16 octombrie 1935, în comuna Tansa din Iaşi, pictoriţa naivă Catinca Popescu a urmat timp de trei ani Şcoala Profesională de meserii FZR din Roman, apoi cursurile Şcolii de Artă Bacău (secţiile de pictură şi artă decorativă), la clasa profesorilor Ilie Boca şi Letiţia Oprişan, şcoală pe care a absolvit-o în 1979.

Debutează expoziţional în 1975, cu ocazia Expoziţiei Naţionale de Artă Naivă de la Piteşti, oraş în care s-au lansat mulţi dintre artiştii naivi de astăzi şi care este considerat un fel de “capitală” a artei naive din România. De atunci expune anual, în expoziţii colective sau personale, în ţară şi străinătate. Putem aminti expoziţiile personale de la Muzeul de Istorie Bucureşti şi alte muzee de prestigiu din ţară, precum şi expoziţia personală de la Lion (Franţa) 1993.

Merită menţionate participările la Festivalurile Internaţionale de Artă Naivă de la Varena (Italia), Verneuille sur Avre (Franţa) şi Musee d’Art Spontane (Belgia), unde Catinca Popescu este prezentă în fiecare an începînd din 2004. A participat de multe ori la taberele de creaţie de la Berzunţi, Măgura, Targu-Ocna, Slănic Moldova, Bălcescu, Pralea, Runc, Pomîrla şi Reşiţa.

Lucrări ale artistului naiv Catinca Popescu se află în colecţii muzeale din ţară (“Badea cu iţarii răi” – înregistrată în patrimoniul Muzeului de Istorie Bucureşti, “La marginea satului” – patrimoniul Muzeului de Artă Roman, „Primăvara” – patrimoniul Muzeului de Artă Bacău şi altele). Are lucrări în colecţii particulare din România, Franţa, Austria, Germania, Israel, SUA, Canada, Grecia, Elveţia, Polonia, Italia, Belgia, Olanda.

Vineri, 9 decembrie 2022, la ora 15, în Galeria ”Hol” a Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău, se va lansa expoziția de artă naivă a artistei Catinca Popescu, cu titlul ”Retrospectivă”.

„Ieri, 7 decembrie, a murit pictorița Catinca Popescu (1935-2022). În octombrie a venit pe la noi și ne-a propus organizarea unei retrospective. Vernisajul: 9 decembrie 2022. Luni am adus lucrările și am stabilit împreună cu artista ultimele detalii. Marți am panotat. Miercuri am primit teribila veste”, a notat, pe Facebook, Muzeul de Etnografie Bacău.