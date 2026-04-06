A murit Corneliu Saftiuc, unul dintre cei mai cunoscuți constructori din Bacău

Corneliu Saftiuc, inginer constructor și unul dintre numele importante din mediul de afaceri băcăuan, a murit, vestea fiind confirmată prin anunțuri de condoleanțe apărute în cursul zilei de 6 aprilie 2026.

Dispariția sa lasă un gol important în comunitatea locală, unde era cunoscut atât pentru activitatea profesională, cât și pentru implicarea în dezvoltarea unor proiecte majore.

Corneliu Saftiuc a fost unul dintre acționarii și oamenii-cheie din grupul de construcții Conbac, una dintre cele mai importante companii din Bacău, activă în domeniul lucrărilor industriale și civile. De asemenea, era acționar majoritar la compania SSAB AG, firmă cu proiecte mari la nivel național și parteneriate inclusiv cu investitori internaționali.

De-a lungul carierei, Saftiuc a contribuit la realizarea unor investiții semnificative, de la construcții industriale la proiecte logistice și dezvoltări imobiliare, fiind considerat unul dintre antreprenorii care au pus umărul la transformarea economică a Bacăului după 1990.

Moartea sa a generat deja reacții în mediul local, iar mesajele de condoleanțe subliniază profesionalismul și impactul pe care l-a avut în domeniul construcțiilor.

Slujba de înmormântare va fi oficiată la Biserica „Sfântul Ioan”, miercuri, 8 aprilie 2026, ora 12:00, unde este depus trupul neînsuflețit, după care cortegiul funerar se va îndrepta către Cimitirul Central.