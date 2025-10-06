A murit Dinu Păncescu, șeful Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din cadrul Primăriei Bacău

Dinu Păncescu, șeful Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din cadrul Primăriei Bacău, a murit duminică seară. El a făcut infarct, după câteva zile în care a stat acasă, pentru că nu s-a simțit bine.
Născut în 1972, el a studiat la Liceul „George Bacovia” și la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. El a lucrat ca om de radio în anii 1990, apoi ca translator și activist pentru drepturile animalelor.
În 2016, s-a angajat la Primăria Bacău, la Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân.
În câteva zile, urma să împlinească 53 de ani.
Comentarii
valentin col a zis
Dumnezeu sa il odihneasca in pace !!!
SEPTEP a zis
Dumnezeu să îl ierte.
Grivei a zis
Un mare iubitor de caini. Acum, edilii care vor de ceva ani sa extermine cainii din adapost o pot face fara prea multa opozitie. Autorii morali sunt cei care in ultimele saptamani au urgentat desfiintarea adapostului si externalizarea lui catre afaceristii de caini.
Oana a zis
Dumnezeu să-l odihnească!
Un om a zis
Fără cuvinte,Dura Florin va fii șef,asta a vrut! Dumnezeu să îl ierte! Ne urcăm pe suferinta altora
Adriana Maria a zis
Cauzele decesului care au fost?
Vasile a zis
Dumnezeu să-l ierte