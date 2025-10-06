A murit Dinu Păncescu, șeful Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din cadrul Primăriei Bacău

Ziarul de Bacău

7 comentarii

Dinu Păncescu, șeful Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din cadrul Primăriei Bacău, a murit duminică seară. El a făcut infarct, după câteva zile în care a stat acasă, pentru că nu s-a simțit bine.

Născut în 1972, el a studiat la Liceul „George Bacovia” și la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. El a lucrat ca om de radio în anii 1990, apoi ca translator și activist pentru drepturile animalelor.

În 2016, s-a angajat la Primăria Bacău, la Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân.

În câteva zile, urma să împlinească 53 de ani.

Comentarii

  3. Grivei a zis

    Un mare iubitor de caini. Acum, edilii care vor de ceva ani sa extermine cainii din adapost o pot face fara prea multa opozitie. Autorii morali sunt cei care in ultimele saptamani au urgentat desfiintarea adapostului si externalizarea lui catre afaceristii de caini.

