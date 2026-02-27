A murit fotoreporterul Ioan Bîșcă, după o carieră în care a surprins cele mai importante evenimente ale Bacăului

Presa din Bacău este din nou în doliu, odată cu decesul lui Nelu Bîșcă, cel mai cunoscut fotoreporter.

Cu o carieră îndelungată, legată în special de cotidianul Deșteptarea, dar și cu nenumărate alte colaborări, Nelu Bîșcă a murit la spital, în urma unei suferințe cronice, la câteva luni după ce și soția lui s-a stins.

Ca fotoreporter, era foarte cunoscut și simpatizat în toate mediile acoperite de presă, dar cunoscuții îl știu și ca un iubitor al naturii și un pescar pasionat.

În 2014, a publicat un album intitulat „Bacău, instantanee regizate”, ce conține 750 de fotografii realizate în Bacăul ultimilor 60 de ani.