A murit Ilie Ilașcu, fost deţinut politic al regimului de la Tiraspol și senator de Bacău. El a fost ales, din închisoare, parlamentar PRM

Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dar și fost senator PRM Bacău, a murit luni, la vârsta de 73 de ani, potrivit presei de la Chișinău.

Ilie Ilașcu s-a născut la 30 iulie 1952, în satul Taxobeni, raionul Făleşti din Republica Moldova. A fost unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992), înființată în contextul în care, la acel moment, din cei peste 200.000 de locuitori ai Tiraspolului, capitala Transnistriei, 35.000 erau de etnie română, adică circa 17%, și care nu aveau nicio școală, nicio grădiniță în limba română, toate cele 19 unități de învățământ din Tiraspol fiind cu predare în limba rusă, relatează Ziarul de Gardă din Chișinău.

În anul 1992, Ilașcu a participat la luptele armate de la Nistru, în calitate de comandant al unor trupe militare cu destinație specială ale Ministerului Securității Naționale din R. Moldova. Ilașcu și unitatea sa specială au luptat în spatele frontului și au adus mari pierderi Armatei a 14-a Federației Ruse venite să lupte în Transnistria împotriva moldovenilor.

Între 2 și 4 iunie 1992, Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa, Petru Godiac și Valeriu Garbuz au fost arestați la domiciliile lor din Tiraspol de persoane care purtau uniforme cu însemnele Armatei a 14-a a fostei URSS, fiind acuzați de autoritățile transnistrene de crime de război și acțiuni de terorism.

Ilie Ilașcu este singurul care a fost condamnat la moarte. Deși s-a aflat în detenție, Ilașcu a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în perioadele 1994-1998 și 1998-2000.

Însă, abia la 5 mai 2001, Ilie Ilașcu este transferat la Chișinău și predat serviciilor secrete ale Republicii Moldova și României, primind și cetățenie română. El nu a fost eliberat ci doar transferat, sentința sa de condamnare la moarte fiind încă în vigoare pe teritoriul ocupat în Transnistria.

Este ales senator pe listele Partidului România Mare, în două mandate, între 11 decembrie 2000 și 12 decembrie 2004, când a fost senator de Bacău, respectiv între 13 decembrie 2004 și 14 decembrie 2008, iar în perioada 2001 – 2008 a fost membru titular al delegației României la Adunarea Parlamentară al Consiliului Europei.