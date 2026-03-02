A murit Ioan Vasile, zis Gringo, unul dintre liderii romilor din Bacău. A împlinit 69 de ani în urmă cu o lună

Ioan Vasile, zis și Gringo, cunoscut lider informal al romilor din județul Bacău, a murit azi, în urma unei lungi suferințe, la o lună după ce a împlinit 69 de ani.

Cunoscut militant pentru drepturile romilor, Ioan Vasile era zilnic prezent pe holurile instituțiilor publice, cu câte o familie de romi, care aveau chestiuni birocratice de rezolvat și pe care le „ghida”.

După ce Revoluția l-a „prins” portar la Hotelul Decebal, în anii 1990, el s-a conturat ca un personaj public activ, fiind angajat drept consilier la cabinetul unui parlamentar al Partidei Romilor, dar și pe la unele instituții publice. Apropiat de Viorel Herebenciuc și Corneliu Iacobov, a făcut câțiva ani de închisoare, în legătură cu gestionarea unor ajutoare din străinătate.