A murit Jean Ciută, unul dintre fondatorii PNL Bacău după 1989 și cetățean de onoare al orașului

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Profesorul și istoricul Jean Ciută (98 de ani), personalitate importantă a vieții culturale și politice din Bacău, a încetat din viață sâmbătă, lăsând în urmă o moștenire importantă atât în educație, cât și în comunitatea locală.

Anunțul a fost făcut de organizația județeană a Partidului Național Liberal, care l-a descris drept unul dintre oamenii ce au contribuit decisiv la reconstrucția liberalismului băcăuan după căderea regimului comunist.

Potrivit reprezentanților PNL Bacău, Jean Ciută s-a numărat printre cei care au pus bazele filialei județene în primii ani de după Revoluția din 1989, fiind deținătorul legitimației cu numărul 4 în organizația liberală. De asemenea, acesta a avut un rol activ în dezvoltarea partidului la nivel local, contribuind la înființarea a peste 25 de organizații locale.

Dincolo de activitatea politică, Jean Ciută este recunoscut drept un profesor apreciat și un istoric dedicat orașului Bacău. De-a lungul carierei sale, și-a dedicat activitatea educării generațiilor de elevi și promovării patrimoniului local. A fost directorul unor prestigioase unități de învățământ din orașul Bacău, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” și Colegiul Național „Ferdinand I”.

Unul dintre proiectele cu impact asupra comunității a fost festivalul „Zilele Bacăului”, eveniment pe care l-a oferit orașului și care a devenit, în timp, un reper al vieții culturale locale, dar abandonat de actuala administrație.

În semn de recunoaștere pentru contribuția sa la dezvoltarea municipiului, Consiliul Local i-a acordat în anul 2007 titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău.

„A murit, la o vârstă venerabilă, prof. dr. Jean Ciută, un eminent istoric și cercetător al trecutului nostru, un om și un profesor de care generația mea își amintește cu nesfârșit respect și prețuire. Fie-i țărâna ușoară! Condoleanțe familiei greu încercate!”, a notat pe Facebook, prof. Gheorghe Iorga, scriitor și traducător.

Jean Ciută va fi depus la Capela Cimitirului Central luni după ora 16.00, iar slujba de înmormântare va fi marți 16.06.2026, la ora 10.00.