A murit pictorul Geo Ungureanu. Detalii incredibile despre artistul trecut prin penitenciar și implicat în decorurile serialului „Pistruiatul”

Pictorul George Ungureanu a murit, la 75 de ani. Născut la Fălticeni, el s-a stabilit în Bacău. În 1973, a participat la realizarea decorurilor filmului „Pistruiatul” și a trăit doi ani în preajma pictorului Corneliu Baba. A petrecut 6 luni în penitenciarele Bacău și Botoșani, după ce a cumpărat două icoane furate.

La vârsta de 52 de ani, a acordat un interviu jurnalistului Constantin Gherasim, în apartamentul în care locuia cu chirie.

„Am cumpărat două icoane vechi, de la un tip, pe stradă, și am fost acuzat de furt. Habar n-aveam ce se întîmplă, cînd, în dimineața zilei de 5 ianuarie 1995, am fost arestat. Au venit la ușa casei cinci indivizi înarmați pînă în dinți, mi-au pus cătușele la mîini și gata!”, a început serialul dezvăluirii Geo Ungureanu. „Și acum văd în fața ochilor episodul cînd am fost dus la gară, pentru a fi urcat în tren. Eram șase deținuți, legați la mîini și la picioare, încojurați de o armată de jandarmi și 60 de cîini lupi”.

