A murit Răducan Ion, fost manager timp de 35 de ani al Pambac. El a fost și consilier local și județean

A murit Răducan Ion, inginerul care a condus timp de 35 de ani fabrica de pâine a orașului Bacău. După Revoluție, el a fost și acționar semnificativ al Pambac SA, dar și unul dintre cei mai importanți lideri ai PNL Bacău, formațiune din partea căreia a devenit consilier local și județean. A împlinit 86 de ani în urmă cu câteva zile, pe 10 ianuarie 2026.

De numele său se leagă punerea în funcțiune a 115 fabrici din diferite domenii, 19 brevete de invenții și inovații de o largă aplicare tehnică, potrivit unui portret realizat în 2002 de jurnalistul Petru Done, în Ziarul de Bacău.

De la conducerea Pambac SA Bacău, s-a retras în 2007.

Cine a fost Răducan Ion?

Problemele au început să apară la jumătatea anilor ’80, cînd au fost raționalizate pîinea și celelalte produse alimetare. „Nicodată nu am respectat acest ordin. Nu am înțeles nici acum de ce a trebuit să dea Ceaușescu un asemenea ordin. Mi se strica grîul în depozite și eu trebuia să dau pîinea la rație. Am vîndut întotdeauna mai multă pîine decît ar fi trebuit să dau și, în urma rapoartelor pe cae le făceam la sfîrșit de an, eram prins de fiecare dată. Mi se dădeau tot felul de mustrări și avertismente, eram amenințat cu destituirea, iar dacă nu venea revoluția din decembrie, sigur o pățeam. De aceea, de bucurie, în 17 și 18 decembrei 1989, am ieșit și am împărțit gratis pe stradă mii de pîini”, spunea Răducan Ion.

Citiți integral portretul lui Răducan Ion, AICI!