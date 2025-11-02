A murit Ștefan Șilochi, fost primar al orașului Târgu Ocna

A murit Ștefan Șilochi, fost primar al orașului stațiune Târgu Ocna, anunță unupetrotus.ro.

Născut pe 17 mai 1954, Ștefan Șilochi a ocupat funcția de viceprimar între anii 1992–2000, iar din anul 2000 a fost ales primar al orașului Târgu Ocna, funcție pe care a deținut-o mai multe mandate.

Șilochi a absolvit Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Management (1992). Până în 2019, a fost membru PSD, după care a trecut la alte formațiuni politice.

Sicriul este depus la biserica catolică, iar înmormântarea va avea loc marți, 4 noiembrie 2025.