A murit Vasile Ardeleanu, fost fotbalist de la Bacău. Cariera lui a fost distrusă de accidentarea gravă produsă de Lăcătuș

Vasile Ardeleanu, fost fotbalist băcăuan, a murit astăzi. Ardeleanu ar fi împlinit 51 de ani pe 05 februarie și locuia în satul Cârligi. El s-a retras din fotbal, după ce cariera lui a fost distrusă de accidentarea gravă produsă de Marius Lăcătuș.

Colaj foto: Vasile Ardeleanu (foto dr. accidentul care i-a distrus cariera). Sursa: prosport.ro

Vestea că Vasile Ardeleanu nu se mai află printre noi a fost făcută Radu Ciobanu, fostul căpitan de la FCM Bacău, printr-o postare pe pagina personală de Facebook.

„Dumnezeu să te ierte, Mutule!”, a scris Radu Ciobanu, la fotografia cu plăcuța funerară de pe crucea fostului fotbalist.

Accidentarea care i-a distrus cariera lui Vasile Ardeleanu

Pe data de 21 aprilie 1999, în minutul 13 al partidei Steaua – FCM Bacău, care a avut loc pe vechiul stadion din Ghencea, Vasile Ardeleanu, stoperul oaspeților, a fost accidentat după o intrare criminală a lui Marius Lăcătuș. În urma coliziunii, Ardeleanu s-a ales cu fractură de tibie și peroneu, respectiv ruptură de ligamente, scrie Prosport.

După acea accidentare, viața lui Vasile Ardeleanu s-a schimbat total, fostul fotbalist ajungând să trăiască în sărăcie. Într-un interviu din aprilie 2023, acordat pentru ProSport, Vasile Ardeleanu a vorbit despre viața grea pe care o duce: „Trăiesc de pe o zi pe alta. Nu mă mai interesează nimic în afară să am grijă de mama. Toți ajungem în pământ”.

„N-ar fi trebuit să joc în acea partidă, dar am intrat fiindcă Gireadă răcise. Înainte de meci, Halagian m-a tras deoparte și m-a avertizat că Lăcătuș va încerca să mă scuipe, să mă înjure, să mă provoace. În fine, eram undeva în margine, aproape de centrul terenului, am vrut să protejez o minge și mi-am înfipt piciorul în pământ. Cuiele de la ghete erau destul de mari, s-au prins serios în gazon. Iar Lăcătuș a venit direct deasupra gleznei. Poc! (…) Am vrut să mă ridic să-l iau la bătaie pe Lăcătuș, dar, când am dat să mă scol, piciorul meu făcea balanga-dalanga (…) Marele meu noroc a fost însă că fractura n-a produs așchii. Altfel, stăteam mai mult, poate nu mai jucam deloc după accident”, a mai spus Vasile Ardeleanu, în 2023, pentru ProSport.