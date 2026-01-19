Acces în școală doar pentru elevii care au cont la BRD! Scandal la colegiile Pedagogic și Alecsandri, după un proiect controversat

Un proiect inițiat de conducerile colegiilor „Pedagogic” și „Alecsandri” a stârnit revolta multor părinți. În ambele licee, s-a demarat introducerea unui sistem de acces în școală pe bază de carduri, cu obligația elevilor de a-și deschide cont la BRD, bancă ce sponsorizează toată afacerea.

Iată mesajul transmis recent de conducerea Colegiului Pedagogic „Ștefan cel Mare” părinților:

Stimați părinți,

Vă informăm că în această lună vom începe implementarea Proiectului ISIC Smart Campus prin care, cu sponsorizare din partea BRD, vom introduce un sistem modern de acces în Corpul B și în Corpul D (Corpul A va intra în reabilitare). Toți elevii de gimnaziu și liceu și toate cadrele didactice vor avea legitimații de acces.

Pentru că dorim să începem completarea formularelor necesare pentru implementarea legitimațiilor în cadrul proiectului ISIC Smart Campus, reprezentanții BRD vor veni în această săptămână, la clasele a XII-a, iar ulterior, la celelate clase. Pentru a nu perturba procesul de învățământ, completarea formularelor pentru clasele de liceu se va realiza la orele de dirigenție. În cazul elevilor minori, formularele vor fi semnate de părinți. Elevii sunt rugați să aibă CI asupra lor. Vă mulțumesc! O seară liniștită!„

Card de acces, condiționat de cont bancar la BRD

Conform conducerii școlii, liceul beneficiază de sponsorizare din partea BRD pentru implementarea unui sistem de acces digitalizat în școală, în schimb fiind necesară deschiderea unui cont la BRD „fără costuri”.

Pachetul pus la dispozitia elevilor și profesorilor este compus din legitimația oficială ISIC si cardul de debit BRD. ISIC (International Student Identity Card) este un card recunoscut internațional, prin care studenții au reduceri, prin intermediul cardului bancar asociat, la diverși comercianți, sau acces gratuit ori redus la muzee, etc. Din explicațiile conducerii celor două licee, BRD este partener cu ISIC în România. Am transmis o serie de întrebări BRD România, însă nu am primit răspuns până la data publicării materialului.

Părinți revoltați

După cum era de așteptat, mulți dintre părinți s-au revoltat. Aceștia acuză faptul că școala limitează accesul copiilor în liceu, forțându-i să devină clienți ai unei bănci. Eu nu reusesc să înțeleg care este legătura intre contul cardul bancar si legitimație. De de este necesar un astfel de cont cand legitimația este mai mult decat suficientă?, întreabă un părinte. „Cu tot respectul! În școala asta poate să intre orcine să-și facă targhetul?„, a transmis un altul.

De asemenea, majoritatea elevilor sau părinților au deja carduri la diverse bănci, pe care primesc alocația. Aceștia nu pricep de ce trebuie să se mai încarce cu alt cont, la o altă instituție financiară. Totodată, din experiența avută cu băncile, se tem de eventuale costuri ascunse.

„Dacă refuză, o să intre în școală pe legitimația colegilor”

Directoarea de la Pedagogic, Iuliana Botezatu (foto), a confirmat intenția, explicând că într-adevăr există o obligație a elevilor sau părinților, în cazul minorilor, de a deschide cont la BRD. Însă nu există o obligație de a folosi cardul și, de asemenea, nu ar exista costuri.

„BRD implementează tot sistemul de control al accesului pe toate dispozitivele. Eliberează legitimații nominale pentru copii, dar pentru asta trebuie să deschidă un cont, căruia îi este asociat un card, care poate fi activat sau nu, nu este obligatoriu. Sistemul este implementat, după ce a spus BRD, la nivel național.

Din câte prezentau ei, s-a implementat la Iași, București și Cluj. Ei sponsorizează tot, părinții și școala nu plătesc nimic, niciun cost, taxe de emitere card sau altceva. Am anunțat o ședință cu părinții luni, cu reprezentanții băncii, și vor explica.

Aici problema pe care o văd eu este că se monitorizează atent accesul în instituție, mai ales la profesori. Când profesorul se duce cu întârziere, se înregistrează, sau când se duc la fumat, se înregistrează și asta i-a deranjat pe mulți.

Întrebată ce se întâmplă cu cei care refuză să semneze cu banca și nu vor primi card de acces, directoarea a spus că vor trebui să intre în școală pe cardurile colegilor.

Trebuie să i se deschidă contul ca să i se dea legitimația. Dacă refuză, o să intre în școală pe legitimația colegilor. Cum putem să îi obligăm? Cine nu vrea, o să intre cu ceilalți colegi, e femeia de serviciu la ușă. Nu rămâne nimeni pe dinafară”, a mai susținut Iuliana Botezatu pentru Ziarul de Bacău.

La Colegiul Alecsandri, directoarea Adriana Măcincă (foto) a insistat că banca nu i-a obligat să lege cardurile de acces de deschiderea unui cont la BRD. „Noi chiar am insistat pe acest aspect, nu mi se pare în regulă. Dar deocamdată problema urmează să se discute în Consiliul Părinților. Nu am ajuns încă așa departe cu proiectul, nu au venit reprezentanții băncii să ne dea vreun formular. Dar repet, nu ne-au spus că ar exista această obligație de a deschide cont”, a declarat directoarea de la Alecsandri.

Reprezentanții elevilor: astfel de scheme de marketing nu au ce căuta în sistemul educațional

Contactați de Ziarul de Bacău, membrii Uniunii Elevilor Reprezentanți au declarat că inițiativă este imorală, fiind vorba de forțarea elevilor de a semna contracte pentru o bancă pentru a li se permite intrarea în unitatea de învățământ.

„Sistemul poate reprezenta o modalitate eficientă pentru modernizarea și securizarea intrărilor, însă aceasta sponzorizare, ce implică un angajament din partea elevilor și nu exclusiv din partea unității de învățământ, este exagerată. […] Astfel de scheme de marketing nu au ce căuta în sistemul educațional. Susținem ferm elevii și părinții ce se opun acestei măsuri și cerem conducerii școlii măsuri care să promoveze egalitatea și accesibiltatea”, a declarat Rebeca Mihalache, președinta filialei Bacău a Uniunii Elevilor Reprezentanți (UER).

Carduri fără condiționări

De cealaltă parte Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Bacău a cerut lămuriri conducerii Colegiului Pedagogic asupra situației semnalate de părinții elevilor de la această instituție de învățământ.

„Întrucât procedura de implementare a proiectului de acces securizat, pe bază de legitimații nominale pentru elevi si profesori, pare să nu fie implementată direct de școală, ci lăsată oarecum pe mâna unei alte instituții, ținând cont si de implicațiile GDPR, de cele care vizează securitatea elevilor, dar și de cele care arată posibilitatea ca unii elevi să nu aibă (în timp util sau deloc) carduri de acces, ISJ Bacău va monitoriza acest demers, cu scopul evitării oricărei forme de afectare ce privește intrarea in unitate. Conducerea colegiului trebuie să se asigure că fiecare elev primește card de acces, fără condiționări – pentru el sau pentru reprezentantul legal – care depășesc cadrul legislativ aplicat în mediul educațional„, a declarat, pentru Ziarul de Bacău, Anca Egarmin (foto), inspectorul-șef al IȘJ Bacău.

Vom reveni