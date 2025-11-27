FOTO Accident tragic la Coțofănești: un băiat de 15 ani și o femeie de 63 ani au murit, alte două persoane sunt rănite – UPDATE

Update 2: ISU Bacău transmite bilanțul victimelor:

un minor în vârstă de aproximativ 15 ani, conștient, nu a necesitat îngrijiri medicale.

un bărbat, în vârstă de aproximativ 36 de ani, conștient, a fost preluat de către ambulanța SAJ și transportat la CPU Onesti,

un bărbat, în vârstă de aproximativ 63 de ani, conștient, a fost preluat de către ambulanța SMURD Adjud și transportat la CPU Adjud;

o femeie, în vârstă de 63 de ani, a fost declarată decedată, în urma manevrelor de resuscitare,

un minor, în vârstă de aproximativ 15 ani, prezenta leziuni incompatibile cu viața, a fost declarat decedat.

Update 1: Potrivit ISU Bacău, accidentul rutier produs între un TIR și un autoturism este pe raza localității Coțofănești. La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat faptul că trei persoane erau încarcerate și alte două persoane erau autoevacuate.

Din păcate, în urma impactului au rezultat 5 victime dintre care o persoană prezenta leziuni incompatibile cu viața și alte trei persoane se află în stare gravă.

Pentru gestionarea situației s-a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială cu modul descarcerare si ambulanța SMURD de la Sectia de Pompieri Adjud, o autospecială de stingere cu apă și spumă și ambulantă SMURD de la Detașamentului de Pompieri Onesti și trei ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean. Misiunea este în dinamică.

Știrea inițială: Un grav accident de circulație, soldat cu 5 victime, s-a produs joi seara, la Urechești, județul Bacău.

Foto arhivă

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul se desfășoară îngreunat DN 11A Onești – Adjud, în apropierea localității Urechești, județul Bacău după ce ansamblu rutier a intrat în coliziune cu un autoturism. În urma accidentului, cinci persoane necesită îngrijiri medicale.

Se estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 19:30.