FOTO: Accident cu victime, pe DN11, la Măgura. Vezi cum s-a petrecut incidentul! – UPDATE

UPDATE: La data de 22 august a.c., polițiștii Serviciului Rutier Bacău au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 11, în afara localității Sănduleni, soldat cu rănirea a două persoane.

Din primele cercetări a rezultat faptul că un tânăr de 23 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN 11, dinspre Bacău către Onești, ar fi pătruns pe sensul opus de mers intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 44 de ani.

Totodată, un alt conducător auto, de 41 de ani, ar fi efectuat o manevră de evitare a celor două autoturisme implicate, intrând în coliziune cu un stâlp aflat pe marginea carosabilului.

În urma impactului, conducătorii auto de 23 și 44 de ani au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Știrea inițială:

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a informat că, în această dimineață, pe DN 11 Bacău–Onești, în apropierea localității Măgura, județul Bacău, s-a produs un grav accident de circulație.

Potrivit relatărilor martorilor, au fost implicate trei autoturisme. O persoană a fost rănită grav și se află în stare de inconștiență. O altă victimă este încarcerată, echipele ISU Bacău lucrând la descarcerarea acesteia.

Vom reveni.