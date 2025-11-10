Accident de circulație cu 3 victime la Dărmănești

Un grav accident de circulație soldat cu trei victime s-a petrecut în această după-amiază în orașul Dărmănești, județul Bacău.

ISU Bacău anunță că Garda de intervenție Comănești a intervenit la un accident rutier produs în localitatea Dărmănești. În accident au fost implicate două autoturisme. La fața locului s-a intervenit cu o autospecială descarcerare și o ambulanță SMURD.

În urma evenimentului au rezultat 3 victime, potrivit salvatorilor băcăuani. Două dintre acestea au fost transportate la spital de către echipajul din cadrul Serviciului de Ambulantă Județean Bacău.