Accident grav la Dumbrava, între un TIR și o autoutilitară! Unul dintre șoferi este încarcerat

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 2 Roman-Bacău, în apropierea localității Dumbrava, județul Bacău, a avut loc o coliziune între un autotren și o autoutilitară, soldată cu rănirea conducătorului autoutilitarei, ce este încarcerat, conștient și asistat medical la fața locului.

În urma accidentului, încărcătura din autotren (carne) s-a împrăștiat pe suprafața de rulare. Traficul rutier este oprit în ambele direcții și se estimează reluarea normală a circulației după ora 08:00.