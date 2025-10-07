Accident în Ardeoani! Un bărbat a intrat cu scuterul într-un podeț și a fost grav rănit

Azi-noapte, în jurul orei 22.00, pompierii au fost solicitați să intervenă la un accident rutier care a avut loc pe raza comunei Ardeoani. În evenimentul rutier a fost implicat un scuter care a intrat într-un podeț.

La locul intervenției s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă si un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma coliziunii a rezultat o victimă (bărbat) semiconștientă. Aceasta a fost extrasă dintr-un șanț de cca 2 m adâncime și predată echipajului SAJ in vederea transportului către Unitatea de Primiri Urgențe Bacău pentru a i se acorda ajutor medical de specialitate.