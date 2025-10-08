Accident în comuna Ștefan cel Mare, după ce un șofer a pierdut controlul mașinii. Trei persoane, rănite!

În această dimineață, pompierii au fost solicitați să intervină la un accident rutier, printr-un apel de tip E-Call, produs pe raza comunei Stefan cel Mare. Din informațiile ISU Bacău, în accident a fost implicată o singură mașină – șoferul a pierdut controlul acesteia.

Foto arhivă

La locul indicat s-au deplasat de urgență mai mai multe forțe si mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău. Nu erau persoane încarcerate, dar în urma impactului au rezultat 3 victime, care erau conștiente și cooperante. La sosirea echipajelor acestea erau ieșite din autoturism.

Ambulanța SAJ a preluat 2 persoane în vederea transportului la CPU Onești. Echipajul ISU a asigurat măsuri PSI.