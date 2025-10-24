Accident în Răcăciuni, între un camion și un autoturism! O persoană, transportată la spital

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău au intervenit la un accident rutier care s-a produs în urma coliziunii dintre un camion și un autoturism in comuna Răcăciuni, sat Răcăciuni.

Foto arhivă

La fața locului s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apă și spumă și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Nu au existat persoane încarcerate. În urma accidentului rutier a rezultat o victimă cu răni ușoare care a fost preluată de ambulanța SAJ în vederea transportului la UPU Bacău.

Echipajul ISU a asigurat măsurile de prevenire și stingerea incendiilor.