Accident pe DN 2G, aproape de Moinești: traficul este blocat, 2 persoane au nevoie de îngrijiri medicale

Traficul rutier este oprit, luni, pe DN 2G Bacău – Vermești, în apropierea localității Moinești, după o coliziune între două autoturisme, informează Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

În urma impactului, două persoane au fost rănite și necesită îngrijiri medicale. La fața locului intervin echipaje de poliție și personal medical, iar circulația este complet blocată în zonă.

Potrivit polițiștilor, reluarea traficului este estimată după ora 12:00, până atunci șoferii fiind sfătuiți să circule cu prudență și să aleagă rute alternative. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

Acesta este al cincilea accident rutier petrecut pe raza municipiului Moinești în ultimele patru zile, amintește unupetrotus.ro. Vineri seară, doi tineri, soț și soție, femeia fiind și însărcinată, și-au pierdut viața într-un accident teribil, la ieșirea din Moinești spre Comănești (detalii AICI).