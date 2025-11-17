Accident pe DN2-E85, provocat de un șofer de 73 de ani din Bacău. Două persoane au fost rănite

Un accident rutier soldat cu doi răniți a avut loc ieri, în afara localității Horia, județul Neamț. Forțele de ordine și cele de intervenție au fost solicitate pe DN2-E85 în jurul orei 12:50.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 73 de ani, din Bacău, se deplasa pe DN2-E85, în afara localității Horia, ar fi efectuat manevra de depășire a unui autoturism, ce se deplasa pe același sens, nu ar fi păstrat o distanță laterală suficientă față de acesta acroșându-l”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

În urma impactului ultimul autoturism a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se pe un teren agricol. A fost rănit primul conducător auto și o pasageră, în vârstă de 71 de ani, din ultimul vehicul, ambele victime fiind transportate la spital.

Cercetările continuă într-un dosar penal cu acuze de vătămare corporală din culpă.