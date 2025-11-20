Ziarul de Bacău

Accident rutier cu două victime, în municipiul Onești

Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au intervenit în această dimineață la un accident rutier produs între două autoturisme în municipiul Onești, bd. Mărășești.

Pentru gestionarea situației s-a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

Au rezultat 2 victime conștiente și cooperante. Acestea au fost transportate la spital de către ambulanțele SMURD si SAJ.

ISU transmite că s-au asigurat măsuri de prevenire si stingere a incendiilor.

