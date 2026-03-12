Accident rutier cu victimă încarcerată, pe strada Poligonului din Bacău

Un accident rutier cu victimă a avut loc, în această dimineață (în jurul orei 05:30), pe strada Poligonului din municipiul Bacău.

Foto arhivă

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, au intervenit cu o autospecială de descarcerare și ambulanța SMURD pentru Terapie Intensivă Mobilă, în urma unui accident rutier produs între două autoturisme, pe raza municipiul Bacău, strada Poligonului.

La sosirea echipajelor de intervenție, în interiorul un autoturism, se afla blocată o singură persoană (o femeie), conștientă. Cu ajutorul accesoriilor specifice, pompierii salvatori au extras persoana blocată și au predat-o echipajului SMURD în vederea transportului către Unitatea de Primiri Urgențe Bacău.

Echipajul ISU a asigurat măsuri PSI.

Alte două accidente au avut loc în ultimele 24 ore

Azi-noapte, în jurul re 23:00, Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă în urma unui accident rutier produs pe raza municipiul Bacău, strada Gheorghe Donici, în care au fost implicate două autovehicule.

În urma accidentului a rezultat o victimă (bărbat) care a fost monitorizată medical și transportată la spital de către echipajul din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

La fața locului, echipajul ISU a asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

Accident și în Plopana

În această dimineață (aproximativ ora 04:50), un alt accident rutier s-a produs în comuna Plopana, unde o autoutilitară s-a răsturnat. Pentru gestionarea situației au acționat forțe din cadrul Punctului de Lucru Parincea cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

În urma evenimentului nu au rezultat victime, pompierii asigurând măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.