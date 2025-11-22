Accident tragic în cartierul CFR din Bacău! Un bărbat a murit, după ce un zid de cărămidă a căzut peste el

În această seară, în jurul orei 18:10, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău au fost solicitați să intervină pe strada Independenței din municipiul Bacău, pentru salvarea unei persoane care a fost surprinsă sub un zid de cărămidă.

Foto arhivă

La fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță de terapie intensivă mobilă. Echipajele au acționat pentru extragerea victimei, aceasta fiind ulterior predată personalului medical.

Din nefericire, victima, un bărbat in vârstă de aproximativ 63 de ani, prezenta leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decesul acestuia de către personalul medical.

Vom reveni!