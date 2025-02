„Același tip de scandal l-a creat și în USR”. Șefa AUR Bacău, replică la acuzele fostului deputat Andrușceac

Scandalul pornit de fostul deputat AUR Bacău, Antonio Andrușceac, este asemuit de conducerea locală a partidului cu cel stârnit de același personaj în USR, pe vremea când era consilier local al formațiunii.

Antonio Andrușceac, fost parlamentar AUR, a lansat o serie de acuze la adresa AUR și în special la filiala Bacău, din care a făcut parte. Acesta a acuzat faptul că Diana Enache, șefa AUR Bacău, și soțul acesteia au fost promovați doar pentru că ar fi rude cu George Simion. El susține că a fost înlocuit abuziv în Bacău cu „verișoara Enache”.

Andrușceac afirmă că, de peste doi ani, a încercat să rezolve problemele în interiorul partidului, dar fără succes. „Se pare că delictul de opinie, cel pe care îl foloseam noi ca slogan în momentul în care CNA-ul sau alții puneau pumnul în gura presei sau al unor oameni politici care își permiteau să spună anumite adevăruri, a devenit lege și motiv de excludere din Partidul AUR”, a declarat fostul deputat.

De asemenea, la Digi 24, a declarat că mai mulți membri AUR sunt trădători, care vor pleca din partid, dând exemplu pe Daniela Ștefănescu, aleasă senator.

„Vă dau un exemplu, AUR Bacău, un personaj care a fost foarte apropiat în guvernarea Marcel Ciolacu. Doamna deputat sau senator, ce e acuma la AUR, Ștefănescu (Daniela – n.n) la Bacău și o grămadă de alți membri de partid pe care se găsesc pe listele AUR, despre care în curând veți afla că sunt niște trădători care părăsesc partidul și trădează,” a declarat Antonio Andrușceac la Digi24.

În replică, șefa AUR Bacău susține că Andrușceac e nemulțumit că nu a primit un post la ASF și face în partid ceea ce a făcut și în USR. Amintim că Antonio Andrușceac a fost consilier local USR în București, înainte să intre în AUR și să câștige un mandat de parlamentar în Bacău.

Domnul Andrușceac este un fost deputat AUR de Bacău nemulțumit că nu a primit un nou mandat sau un post călduț la ASF. Culmea este că exact Antonio Andrușceac este cel care a împiedicat numirea unui specialist autentic în conducerea ASF ca propunere din partea AUR.

Domnul Andrușceac a mimat mai degrabă rolul de parlamentar de Bacău, fiind mai mult absent din județul nostru. Pare că acest lucru a uitat să îl precizeze. De peste 3 ani m-am ocupat personal de coordonarea activității filialei județene AUR Bacău pe care am crescut-o alături de colegii de aici, ajungând să avem astăzi în structura noastră 147 consilieri locali, 5 consilieri județeni, 3 consilieri municipali și 2 primari.

Am candidat pe lista AUR prin propria muncă, propria evoluție. Am organizat acțiuni, evenimente de campanie, am înființat noi organizații, am atras noi oameni alături de filială, iar candidatura mea a fost rodul acestei munci, având totodată susținerea filialei județene.

Domnul Andrușceac trebuie să înțeleagă faptul că aceste funcții sunt vremelnice, iar dacă pentru domnia sa cauza contează cu adevărat, nu funcțiile ar trebui să conteze. Nu lovind în stânga și în dreapta folosind ca masă de manevră membri nevinovați în lupta sa cu Președintele partidului, care i-au oferit această oportunitate de a fi deputat de Bacău este soluția. Însă, ceea ce vedem azi este exact același tip de scandal pe care Antonio Andrușceac l-a creat și în USR. Astăzi sunt eu în această demnitate și cu siguranță voi preda ștafeta cu demnitate și mândrie când va fi altcineva în acest rol.

Pentru declarațiile defăimătoare aduse de Antonio Andrușceac, organele statutare s-au sesizat și cel mai târziu mâine el va fi exclus din rândurile noastre.

a declarat Diana Enache, coordonatoarea AUR Bacău