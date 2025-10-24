Dosar DNA la Spitalul de Pneumoftiziologie, pentru achiziții la suprapreț! S-a repetat „schema” de la Căminul de bătrâni, cu aceiași protagoniști

DNA Bacău e pe cale să finalizeze un nou dosar. De data aceasta, procurorii au descoperit o serie de achiziții la suprapreț la Spitalul de Pneumoftiziologie (fost TBC) Bacău, efectuate în anul 2022. Surse apropiate anchetei susțin că dosarul vizează conducerea instituției și reprezentanții mai multor firme implicate în achizițiile suspicioase.

Conform surselor Ziarului de Bacău, achiziția care a atras atenția procurorilor a fost cea a unui aparat medical de radiologie, care a fost cumpărat de spital cu 500.000 de lei, după ce în prealabil declaraseră drept „inacceptabilă” o ofertă în valoare de 305.000 lei.

De asemenea, procurorii cercetează mai multe achiziții considerate la supra-preț, efectuate de Spitalul de Pneumoftiziologie, de la firmele Orion Mob SRL și Raldia Distrib SRL. Este vorba despre aceleași firme din dosarul de la Căminul de Bătrâni, reprezentate de Vlad Ilie, soțul Dianei Ilie, șefă în Primăria Bacău la acea dată. Practic, aceeași „schemă” de la Căminul de Bătrâni a fost aplicată și la Spitalul de Pneumoftiziologie, instituție aflată tot sub tutela Primăriei Bacău.

L-am contactat pe directorul Spitalului de Pneumoftiziologie, Mădălin Pârâianu (foto), care nu a vrut să comenteze pe marginea dosarului. „Nu pot eu să spun asta”, a fost reacția sa, întrebat dacă a fost chemat la DNA.

Amintim că acesta ar fi al doilea dosar ce urmează să zguduie Spitalul TBC. În cel anterior, doi șefi ai unității și un afacerist local au fost condamnați definitiv, iar firma implicată a primit o amendă usturătoare, după ce a dat mită pentru lucrări de igienizare Spital.