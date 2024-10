Acționarii Evergent Investments dau votul de încredere noului Consiliu de administrație. Numei noi în conducerea fostului SIF Moldova

Acționarii Evergent Investments, fosta SIF Moldova, au votat cu o largă majoritate membrii Consiliului de administrație. Trei membri ai actualului Consiliu au fost realeși: Horia Ciorcilă, Claudiu Doroș și Radu Octavian, împreună cu doi membri noi, independenți: Delia Cataramă și Teodor McCann.

Mandatul noului Consiliu este de 4 ani, pentru perioada 6 aprilie 2025 – 6 aprilie 2029, cu precizarea că exercitarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se face numai după obținerea deciziei de aprobare emisă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În Adunarea generală extraordinară, acționarii au aprobat oferta publică de cumpărare prin intermediul unei oferte publice de schimb. Scopul cumpărării acțiunilor proprii este reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor.Numărul de acţiuni care pot fi cumpărate este maximum 63.632.000 de acțiuni (7% din capitalul social), valabil la data inițierii ofertei. În schimbul acțiunilor EVER vor fi oferite acțiuni Aerostar listate, simbol ARS, deținute de EVERGENT Investments, pentru maximum 57.268.800 de acțiuni EVER, respectiv numerar pentru maximum 6.363.200 de acțiuni EVER.

“In numele membrilor Consiliului de administrație și al întregii echipe EVERGENT Investments, multumesc actionarilor pentru increderea acordata. Cu un management dedicat, o cultură organizațională bazată pe performanță și colaborare, alături de soliditatea financiară a companiei, considerăm că suntem bine poziționați pentru a continua să arătăm rezultate remarcabile. Credem în țintele ambițioase pe care ni le-am propus și în capacitatea de a crea valoare pe termen lung”, a declarat Claudiu Doroș, președinte director general al companiei.

În perioada 2021-2024, EVERGENT Investments a generat o rată medie anuală de apreciere a valorii pentru acționari de 15,8%, ce include dividendele încasate și creșterea activului. Compania a înregistrat o creștere cu 68% a valorii activelor administrate și o creștere cu 72% a activului net unitar prin transformarea oportunităților în profit. În ultimii 4 ani, activele administrate au crescut cu 1,5 miliarde de lei, ajungând la 3,6 miliarde de lei. Compania a realizat răscumpărări și distribuții semnificative pentru acționari, incluzând 3 oferte publice de cumpărare și 4 programe de răscumpărare, în valoare totală de 177 de milioane de lei. În același timp, a acordat dividende acționarilor în valoare de 268 de milioane de lei, menținând în același timp ritmul investițiilor. (sursa: comunicat de presă)