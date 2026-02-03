Acțiune a polițiștilor pe DN2-E85! Cele mai multe amenzi au fost date pentru depășirea vitezei

Polițiștii Serviciului Rutier Bacău au desfășurat, pe 02 februarie, în intervalul orar 13:00–17:00, o acțiune pe DN2–E85, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și pentru prevenirea accidentelor de circulație.

Polițiștii au acționat în filtre rutiere, cu utilizarea radarelor fixe și mobile, pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat. Pe parcursul acțiunii, polițiștii au efectuat aproximativ 50 de testări cu aparatele din dotare, pentru depistarea consumului de alcool și substanțe psihoactive.

Pentru neregulile constatate, s-au aplicat 117 sancțiuni contravenționale, dintre care 76 pentru depășirea regimului legal de viteză, 6 pentru nepurtarea centurii de siguranță, 1 pentru conducere sub influența alcoolului (contravenție), precum și 34 pentru alte abateri la regimul rutier. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 10 permise de conducere și au retras un certificat de înmatriculare.

Totodată, a fost desfășurată o activitate preventivă, fiind distribuite peste 100 de materiale informative conducătorilor auto, cu recomandări pentru adoptarea unui comportament responsabil în trafic.