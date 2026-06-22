Acțiune de amploare a polițiștilor în județul Bacău: amenzi de 92.000 de lei, patru infracțiuni constatate și zeci de sancțiuni în trafic

Polițiștii băcăuani, împreună cu jandarmii, au desfășurat în noaptea de 20 spre 21 iunie o amplă acțiune pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere, în cadrul unei campanii coordonate la nivel național de Direcțiile de Ordine Publică și Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Acțiunile au avut loc atât în mediul urban, cât și în mediul rural, fiind vizate zonele considerate de interes din punct de vedere al siguranței publice. Polițiștii au verificat cluburi, unități de cazare și autovehicule aflate în trafic, scopul principal fiind prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

În cadrul operațiunii au fost instituite mai multe filtre rutiere. Oamenii legii au verificat în bazele de date peste 1.000 de autovehicule și au legitimat aproximativ 1.700 de persoane. Totodată, au fost controlate 24 de obiective și au fost efectuate numeroase testări pentru depistarea consumului de alcool și substanțe psihoactive.

Bilanțul acțiunii indică aplicarea a 219 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 92.000 de lei. De asemenea, polițiștii au constatat patru infracțiuni, au retras 21 de certificate de înmatriculare și au reținut nouă permise de conducere.

Printre cazurile constatate în timpul acțiunii se numără și cel al unui șofer de 30 de ani, surprins de două ori, la interval de doar câteva minute, circulând cu viteză excesivă pe DN 11, în localitatea Bogdănești.

Potrivit IPJ Bacău, în jurul orei 01:40, tânărul a fost oprit de un echipaj rutier după ce aparatul radar a înregistrat autoturismul condus de acesta circulând cu 83 km/h în localitate. După ce a fost sancționat și și-a continuat deplasarea, șoferul a fost depistat, în mai puțin de cinci minute, de un alt echipaj de poliție, rulând cu nu mai puțin de 132 km/h în aceeași localitate.

Pentru această abatere, conducătorul auto a fost amendat cu 4.050 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile.

Activitățile au beneficiat și de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău.

Reprezentanții IPJ Bacău precizează că astfel de acțiuni integrate vor continua și în perioada următoare, scopul fiind descurajarea comportamentelor antisociale și creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni.