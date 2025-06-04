Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / Acțiune de amploare în Podu Turcului: s-au dat zeci de amenzi! Vezi ce au urmărit polițiștii

Acțiune de amploare în Podu Turcului: s-au dat zeci de amenzi! Vezi ce au urmărit polițiștii

Lasă un comentariu

Pe data de 31 mai, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au desfășurat o acțiune în zona de competență, având ca scop prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, prevenirea şi combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și prevenirea ilegalităţilor în domeniul silvic.

În cadrul acțiunii, au fost legitimate peste 100 de persoane, au fost controlate 70 de autovehicule și au fost efectuate 40 de testări cu aparatele din dotare. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 68 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 12.000 de lei.

„Astfel de acțiuni vor continua”, spun polițiștii.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *