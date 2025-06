Acțiune ROADPOL în județul Bacău, pentru depistarea șoferilor băuți sau drogați

În perioada 16 – 22 iunie, polițiștii rutieri desfășoară acțiunea coordonată la nivel național, „Alcohol&Drugs”, în conformitate cu Programul Operațiunilor Europene 2023 al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), pentru combaterea conducerii pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor psihoactive.

Polițiștii acționează pentru a reduce riscul rutier pe drumurile publice și pentru a preveni accidentele rutiere produse pe fondul conducerii sub influența alcoolului și a drogurilor.

Vineri, 20 iunie, este organizată operațiunea „Alcohol&Drugs Marathon”, în cadrul căreia polițiștii rutieri vor desfășura timp de 24 de ore, preponderent acțiuni pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive.

Pe parcursul întregii săptămâni, polițiștii acționează cu mijloacele tehnice din dotare și folosesc în cadrul acțiunilor aparate etilotest și etilometru, precum și aparate drugtest.

Șapte accidente produse de șoferi băuți, în primul trimestru din 2025

În primele 3 luni ale acestui an, în județul Bacău s-au produs 7 accidente rutiere pe fondul consumului de alcool.

În perioada de referință, 71 de conducători auto au fost depistați conducând autovehicule pe drumurile publice în timp ce se aflau sub influența alcoolului, având concentrații de alcool peste limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Referitor la numărul infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, în primele 3 luni ale acestui an au fost constatate 18 infracțiuni.

Celor 89 de conducători auto le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, fiind întocmite dosare penale.

Consumul de alcool sau droguri conduce, printre altele, la scăderea funcțiilor vizuale, la scăderea atenției distributive, limitează capacitatea de a urmări obiecte în mișcare și conduce la reacții întârziate în situații limită în trafic.

Riscul de implicare în accidente rutiere crește substanțial în momentul în care conducătorul auto se confruntă cu capacitate de concentrare și procesare a informațiilor reduse, precum și cu dificultăți în a controla vehiculul, toate acestea fiind consecințe ale consumului de băuturi alcoolice și substanțe psihoactive.

„Nu conduceţi vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a acestor substanțe! Nu uitați că vă puteți pierde dreptul de a conduce autovehicule pentru cel puțin 90 de zile, concomitent cu pedepse cu amendă cuprinsă între 9 și 20 de puncte amendă sau pedeapse cu închisoarea, dacă conducătorul auto are o îmbibație de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge sau se află sub influența substanțelor psihoactive”, transmit polițiștii.