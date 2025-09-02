Pe 28 august 2025, The New York Times a dezvăluit informații alarmante privind intensificarea activităților de spionaj ale Rusiei în Europa. Potrivit oficialilor americani, drone de recunoaștere, controlate direct de serviciile secrete ruse sau de persoane afiliate acestora, au survolat în ultimele săptămâni coridoarele logistice folosite de Statele Unite și aliații lor pentru transportul de echipamente și armament către Ucraina. Zborurile s-au concentrat asupra estului Germaniei, o zonă-cheie pentru aprovizionarea forțelor ucrainene.

Pericolul direct al acestor misiuni

Surse din serviciile de informații susțin că dronele nu au avut doar un scop de observare, ci au urmărit identificarea vulnerabilităților infrastructurale și a rutelor critice. Analiza lor ar putea permite sabotaje punctuale, menite să întârzie livrările de armament sau chiar să provoace explozii și accidente de proporții. Unii oficiali germani consideră că o parte dintre aceste zboruri ar fi fost operate din Marea Baltică, cu lansări efectuate de pe nave aflate sub pavilion străin. Îngrijorător este și faptul că, potrivit investigațiilor preliminare, multe dintre drone ar proveni din Iran, ceea ce sugerează o colaborare tehnologică între Moscova și Teheran.

Rheinmetall – noua țintă strategică?

Pe 27 august, cu doar o zi înainte de aceste dezvăluiri, compania germană Rheinmetall a inaugurat la Unterlüß, lângă Hanovra, cea mai mare fabrică de producție de muniție din Europa. Obiectivul este ambițios: producerea a peste 350.000 de obuze de artilerie pe an până în 2027. Capacitatea acestui complex industrial ar urma să asigure independența militară a Europei și să ofere Ucrainei un sprijin logistic de durată. Totuși, tocmai importanța strategică a fabricii o transformă într-o țintă evidentă pentru posibile acțiuni de sabotaj. Un atac cu dronă – chiar și unul accidental – ar putea provoca explozii devastatoare, victime omenești și întreruperi grave în lanțul de aprovizionare cu muniții.

Amenințări asupra aviației civile și psihologia fricii

Un alt aspect deosebit de periculos îl reprezintă interferența acestor drone cu aviația civilă. Un eventual impact între o dronă militară și un avion de pasageri ar genera o catastrofă aeriană cu sute de victime. În același timp, experții avertizează că Rusia folosește aceste incursiuni și ca instrument psihologic: transmiterea unui mesaj către populația europeană că Moscova poate acționa nestingherită în spațiul NATO, subminând astfel încrederea cetățenilor în guvernele lor și în capacitatea alianței de a garanta securitatea.

Precedente și lecții din trecut

Incidentul nu este izolat. În ultimii ani, serviciile secrete occidentale au semnalat acțiuni similare: incendii suspecte la depozite de muniții din Marea Britanie, un atac cibernetic asupra unei hidrocentrale din Norvegia și deteriorarea cablurilor submarine de comunicații în Marea Baltică. Chiar dacă, datorită măsurilor sporite de securitate și a presiunii diplomatice, numărul atacurilor s-a redus față de anul precedent, intensitatea și diversitatea acestora arată că Rusia nu a renunțat la tacticile de sabotaj.

Necesitatea unei reacții comune europene

Oficialii NATO și UE atrag atenția că situația actuală evidențiază o vulnerabilitate gravă: lipsa unei coordonări complete în apărarea infrastructurii critice și în monitorizarea traficului aerian. Experții militari cer implementarea unui sistem comun de apărare antidrone în Europa, cooperarea serviciilor de informații și exerciții militare adaptate noilor tipuri de amenințări hibride.

În concluzie, aceste evenimente demonstrează că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se poartă doar pe câmpul de luptă, ci și în spațiul aerian european, în coridoarele logistice și în psihologia populațiilor occidentale. Europa se află într-un moment critic, iar capacitatea sa de a răspunde unitar și ferm va determina dacă astfel de provocări vor fi neutralizate sau vor continua să escaladeze.

