Actorul Adrian Găzdaru candidează independent la Primăria Bacău

Actorul Adrian Găzdaru, fost director al Teatrului Municipal Bacovia, a decis să candideze independent la Primăria Bacău.

„Decizia mea este glasul comunității și nu o Directivă a formațiunilor politice. Fiind Candidat Independent, mă bazez doar pe Dumnezeu, pe comunitate, pe echipa mea și pe mine. Credința, iubirea, respectul, onoarea și nu în ultimul rând – cinstea obrazului, sunt atributele care m-au determinat să candidez pentru funcția onorantă de Primar al cetățenilor din Municipiul Bacău.

Bacăul pentru mine are o semnificație profundă, fiind locul unde mi- am desăvârșit o etapă importantă a existenței mele ca actor profesionist, ca om și ca manager. Aici am realizat, ca manager, proiecte culturale pentru toate categoriile de vârstă și categoriile sociale (Bilet în așteptare, Gala Star, Angela Gheorghiu etc). Din motive de marginalizare financiara, neâncredere a ordonatorului de credite și apărând această oportunitate de a fi manager la Teatrul Excelsior București (unde am realizat mare parte din proiectele pe care îmi doream să le fac la Bacău), am decis să plec.

Dar asta nu înseamnă că am uitat de unde am plecat și nu am uitat că aici, la Bacău, am prins rădăcini puternice și m-am legat sufletește de băcăuani. De aceea am decis să mă intorc și să-mi pun în slujba băcăuanilor toată experiența mea de viață, experiența în domeniul comunicării și experiența managerială”, susține Adrian Găzdaru în programul său politic.