Adăposturile de protecție civilă din Bacău au o capacitate doar pentru 6% din populația județului

Adăposturile de protecție civilă publice și private asigură o capacitate doar pentru 6% din populația județului Bacău, conform datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Astfel, cele 212 adăposturi au o capacitate de adăpostire de 15.877 persoane, fără a fi luate în calcul adăposturile pentru puncte de comandă.

„Procentul ajunge însă la aproximativ 68% prin includerea altor spații subterane, subsoluri, mine, galerii ce pot fi utilizate în faza a-II-a de adăpostire conform Concepției naționale de evacuare și adăpostire aprobate prin HCSAT nr. 107/2015”, arată ISU Bacău.

Din cele 212 adăposturi, 50 sunt private, realizate de operatorii economici și proprietarii de imobile, iar 162 sunt adăposturi de protecție civilă publice aflate în administrarea consiliilor locale.

Pe parcursul anului trecut, adăposturile au fost verificate de reprezentanți ai ISU, Prefecturii, primăriilor și Inspectoratului de Stat în Construcții, fiind constatate mai multe nereguli.

Astfel, în unele cazuri s-a constatat schimbarea destinației adăpostului cu imposibilitatea de a fi operaționalizate în maxim de 24 de ore de la instituirea stării de urgență.

La alte adăposturi, spațiile interioare au fost recompartimentate iar căile de evacuare au fost blocate sau zidite.

Pe timpul controalelor s-au constatat 268 de nereguli, fiind sancționate cu 263 avertismente și trei amenzi în cuantum de 15.000 de lei.