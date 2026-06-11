ADIS Bacău, amendată cu 100.000 de lei. Garda de Mediu: Rata de reciclare în județ a fost de doar 9,88% în 2025

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Județul Bacău este departe de îndeplinirea obiectivelor legale privind gestionarea deșeurilor, potrivit concluziilor unui control efectuat de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău. În urma verificărilor, comisarii au constatat că mai multe măsuri de conformare stabilite la un control anterior, desfășurat în noiembrie 2025, nu au fost implementate în termenele prevăzute de lege.

Datele analizate de Garda de Mediu arată că procentul deșeurilor reciclate și pregătite pentru reutilizare în județul Bacău a fost de numai 9,88% în anul 2025, mult sub ținta minimă legală de 55%.

De asemenea, sistemul „Plătește pentru cât arunci”, considerat unul dintre principalele instrumente pentru reducerea cantităților de deșeuri generate și creșterea colectării selective, este aplicat în prezent în doar 16 dintre cele 93 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județ.

Colectarea textilelor și a biodeșeurilor, încă neimplementată

Controlul a evidențiat și întârzieri în ceea ce privește introducerea colectării separate a anumitor categorii de deșeuri.

Potrivit Gărzii de Mediu, la data verificărilor nu era implementat fluxul de colectare separată pentru deșeurile textile, obligație prevăzută de legislația europeană și națională.

Totodată, obligația privind colectarea separată a biodeșeurilor nu este îndeplinită integral, în special în cazul condominiilor din mediul urban.

Amendă de 100.000 de lei

Ca urmare a nerealizării în totalitate și la termen a măsurilor dispuse prin actele de control anterioare, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 100.000 de lei.

Reprezentanții instituției subliniază că obiectivul acestor controale este respectarea normelor de mediu și îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor la nivelul județului.

„Gestionarea corectă a deșeurilor este o provocare administrativă complexă, iar o radiografie clară a situației reprezintă primul pas pentru identificarea soluțiilor și creșterea performanței sistemului de salubrizare”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Bacău.

Potrivit instituției, atingerea țintelor de reciclare și extinderea colectării separate rămân priorități esențiale pentru alinierea județului Bacău la standardele de mediu impuse la nivel național și european.